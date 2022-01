Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Les émeutes au Kazakhstan perturbent les marchés des matières premières information fournie par AOF • 07/01/2022 à 17:55



(AOF) - Les troubles sociaux réprimés dans la violence qui frappent le Kazakhstan cette semaine ont des répercussions sur les cours de plusieurs matières premières. Le Brent a ainsi gagné jusqu'à près de 2,5% jeudi, alors que le second plus grand producteur de pétrole en dehors de l'Opep ralentissait la production de son principal gisement. Le gaz naturel, lui, gagnait vendredi 2,3% à la bourse de New York. Enfin l'uranium, dont 40% de la production mondiale provient du Kazakhstan, a vu son prix fixé mensuellement grimper de 8% le 5 janvier, selon les données de S&P Platts.