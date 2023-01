Les embauches du 4e trimestre 2022 en hausse de 14,3% par rapport à 2019 (Urssaf)

(AOF) - « Au quatrième trimestre 2022, le nombre des déclarations d’embauche de plus d’un mois hors intérim diminue de 2,3 % après deux trimestres de hausse (+ 1,8 % et + 2,9 %) » annonce l’Urssaf dans son bilan publié vendredi. L’administration précise qu’elles « restent néanmoins sur un niveau haut, supérieur de 14,3 % à celui du dernier trimestre 2019 ». Selon l’Urssaf, "sur un an, les déclarations d'embauche de plus d'un mois augmentent de 1,3 % ".

L'Urssaf souligne que la baisse du quatrième trimestre 2022 s'explique notamment par celle des embauches en CDD de plus d'un mois (- 4,3 % après + 3,1 %), les embauches en CDI étant presque stables (- 0,4 % après + 0,5 %).

Au quatrième trimestre 2022, les déclarations d'embauche de plus d'un mois diminuent quelle que soit la taille de l'entreprise : - 1,9 % (après + 1,4 %) dans celles de moins de 20 salariés et - 2,6 % (après + 2,0 %) dans celles de plus grande taille.

Les déclarations d'embauche de plus d'un mois augmentent cependant encore ce trimestre dans l'industrie (+ 1,3 % après + 4,3 %) tandis qu'elles restent stables dans le BTP (+ 0,1 %, après + 2,6 %) et diminuent dans le tertiaire (- 2,0 %, après + 1,2 %). Par rapport au dernier trimestre 2019, elles augmentent fortement dans l'industrie (+ 20,7 %) et dans le tertiaire (+ 14,6 %) et progressent de 2,4 % dans le secteur de la construction, moins touché durant la crise.