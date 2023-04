Les embauches de plus d'un mois se maintiennent à un niveau élevé (Urssaf)

(AOF) - « Les déclarations d'embauche de plus d'un mois restent sur un niveau haut au premier trimestre 2023 » annonce l’Urssaf. « Légèrement orienté à la baisse » cet indicateur diminue de 0,8 % après un repli de 2,3 % au trimestre précédent, lequel faisait suite au pic historique d’embauches enregistré au troisième trimestre 2022. Le niveau demeure haut, au-dessus des 2,4 millions par trimestre, supérieur de 12,9 % à celui enregistré au dernier trimestre 2019, avant la crise.

Sur un an, les déclarations d'embauche de plus d'un mois sont stables à + 0,3 % : la hausse des embauches en CDI (+ 2,7 %) compense la baisse de celles en CDD de plus d'un mois (- 2,2 %).

Au premier trimestre 2023, l'évolution des embauches de plus d'un mois est contrastée selon la taille de l'entreprise : elles continuent de diminuer dans les entreprises de moins de 20 salariés (- 2,5 % après - 2,9 %) et se stabilisent dans les structures de plus grande taille (+ 0,3 % après - 1,9 %).

Les déclarations d'embauche de plus d'un mois se contractent dans les trois grands secteurs: - 5,2 % après + 0,7 % dans l'industrie, - 3,3 % après - 0,3 % dans le BTP et - 1,2 % après 2,9 % dans le tertiaire. Par rapport au dernier trimestre 2019, leur niveau dépasse très nettement celui enregistré dans l'industrie (+ 14,1 %) et dans le tertiaire (+ 12,8 %). Elles diminuent légèrement (- 0,8 %) dans la construction.