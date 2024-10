Les élections américaines, un bon prétexte pour refroidir la machine

Quatre séances de baisse consécutives pour le Dow Jones cette semaine, trois pour le S&P 500 et une forte hausse de la volatilité sur le Nasdaq. Comme de ce côté-ci de l'Atlantique, rien de ce qui se passe à Wall Street ne nous indiffère, les actions européennes ont cette semaine subi le contrecoup de la correction intervenue aux Etats-Unis. L'approche des élections américaines prévues le 5 novembre serait à l'origine de cette agitation. Il faut dire que les sondages sont très partagés. Après avoir un temps favorisé la candidate démocrate Kamala Harris, ils sont en train de se retourner et laissent poindre un possible retour de Donald Trump aux affaires. Le programme ouvertement protectionniste de l'ex-président inquiète les marchés parce que, d'un côté son projet de forte taxation des produits importés pourrait se révéler inflationniste, et de l'autre sa volonté de baisser les impôts est susceptible de conduire à un alourdissement des déficits. Dans les deux cas, cette politique risque de se traduire par des tensions sur les taux d'intérêt, ce qui est mauvais pour les actions.

Ces explications, largement relayées par une presse américaine notoirement hostile à Donald Trump, paraissent peu convaincantes. La remontée du représentant du camp républicain dans les sondages constitue, selon nous, un excellent prétexte pour permettre aux valeurs américaines de reprendre leur souffle. Après un double record absolu, vendredi dernier, sur le Dow Jones et le S&P 500, ainsi qu'un retour du Nasdaq Composite vers ses plus hauts niveaux de début juillet, il n'était pas inutile de refroidir la machine. Les experts les plus chevronnés, parmi lesquels figurent ceux de Goldman Sachs et Morgan Stanley, reconnaissent pourtant qu'il est, à ce stade, difficile de savoir quel serait le meilleur résultat pour Wall Street. D'un point de vue purement boursier les mesures protectionnistes que le camp républicain souhaite mettre en place pourraient finalement profiter à l'industrie américaine et aux valeurs technologiques notamment spécialisées dans les composants électroniques. D'une manière générale, la baisse des impôts sur les entreprises a de bonnes chances d'avoir un effet bénéfique sur les marges, ce qui ne serait pas le cas si le programme démocrate de hausse des prélèvements était appliqué.

L'autre sujet de préoccupation concerne la géopolitique. Kamala Harris, considérée comme plus consensuelle, est pressentie comme étant favorable à une réduction des tensions internationales, ce qui va dans le sens d'une certaine sécurisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Rien de commun avec Trump, prêt à relancer la guerre commerciale avec la Chine et l'Europe. Sur ce sujet les Démocrates marquent un point, mais il n'est pas sûr que les Etats-Unis soient le pays le plus affecté en cas de montée des tensions commerciales. La Chine, et plus encore l'Europe, auraient bien plus à perdre.

Tout bien pesé, l'absence de danger caractérisé attaché au programme de l'un ou l'autre candidat nous a incité à maintenir les positions que nous avons prises dans quasiment tous nos portefeuilles sur la Bourse de New York au travers de trackers indexés sur le S&P 500 ou la Nasdaq, tous deux éligibles au PEA. La présence de ces ETF ont un effet stabilisateur de nos performances. Ce jeudi, nous avons en revanche liquidé la position détenue sur Dassault Systèmes ayant revu à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires pour l'année. Le spécialiste français des logiciels industriels pâtit de l'attentisme qui prévaut chez ses clients, une situation aggravée par la contraction du marché automobile.

Sur un, trois et six mois nos portefeuilles Offensif et Défensif font mieux que le CAC 40. Sur douze mois glissants, les écarts sont plus importants. Le Défensif, plus présent sur des valeurs de croissance appartenant au secteur du luxe et pénalisé au cours du premier semestre par un important volant de liquidités, n'a progressé que de 3,2%. L'Offensif, plus orienté vers des valeurs cycliques ayant bien performé au cours de ces derniers mois, fait en revanche bien mieux avec un gain de 9,5% supérieur aux CAC 40 (+8,8% sur un an pour ce dernier). Sur une période plus longue de 5 ans, les performances sont très resserrées, ce qui est assez rassurant. A titre d'exemple, l'Offensif affiche un gain de 37,2% correspondant à une progression annuelle moyenne de l'ordre de 7%. Le Défensif a gagné 26,1%, le tout à rapprocher d'un score de 31% pour le CAC 40.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Le résultat des élections américaines du 5 novembre est susceptible de générer de la volatilité à court terme, mais il n'a pas de raison de devenir un élément structurant de l'évolution des marchés à plus long terme. Ce qui compte pour la Bourse, c'est le potentiel de croissance économique et surtout l'évolution des bénéfices. Or, de ce point de vue, les perspectives d'activité sont, quoi qu'il arrive, bien meilleures aux Etats-Unis qu'en Europe. Le taux de progression des profits des sociétés du S&P 500 depuis le début de 2023 est presque deux fois plus élevé que celui des sociétés européennes sur la même période (+13% d'un côté et 7% de l'autre). Notre intention est donc de maintenir l'ensemble des diversifications mises en place au travers des ETF éligibles au PEA indexés sur le S&P 500 et le Nasdaq. A la Bourse de Paris, les publications d'entreprises pour le troisième trimestre se passent, comme nous le redoutions, nettement moins bien que prévu. Pour la première fois depuis longtemps, les mauvaises nouvelles l'emportent bien souvent sur les bonnes. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur le palmarès des plus fortes baisses de la semaine toutes liées à des déceptions lors des publications ou à des révisions à la baisse des perspectives. C'est le cas de Valeo, Eurofins, Edenred, Dassault Systèmes ou Michelin pour ne retenir que les plus grands noms de la cote. Même L'Oréal et Air Liquide qui n'ont pas totalement démérité ont été sanctionnés. A l'opposé les bonnes surprises, comme celles survenues sur Publicis ou Hermès International sont chichement payées de retour. Seul Renault, qui s'était littéralement effondré durant l'été, a fortement rebondi. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que nous poursuivions dans les prochains jours notre stratégie de réduction sélective de nos positions sur les valeurs françaises. L'objectif est de renforcer le poids des liquidités à titre préventif, le temps de disposer d'une meilleure visibilité sur l'évolution de la cote européenne.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine