Les élections à Taïwan ne concernent pas la Chine, mais Pékin a son mot à dire

par Ben Blanchard et Yimou Lee

Les élections municipales et départementales qui se tiendront samedi à Taïwan ne concernent pas directement la Chine, mais la nomination par le parti au pouvoir d'un candidat à la mairie de Taipei — un député recherché par la police chinoise pour « séparatisme » — a déclenché une vague de dénonciations de la part de Pékin.

La Chine, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire mais ne gouverne pas cette île démocratique, affirme que le candidat du Parti démocratique progressiste (DPP) à la mairie de Taipei, Puma Shen , est un « traître » qui exagère la menace chinoise pour inciter les électeurs à voter pour lui.

En octobre, le parquet de Taipei a mis en examen quatre personnes pour avoir installé des dispositifs de surveillance sur un scooter garé devant le domicile de Shen, et a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de deux personnes originaires de Hong Kong qui, selon lui, seraient à l'origine de ce complot.

Le même mois, la principale chaîne de télévision d'État chinoise, CCTV, a déclaré que Shen cherchait à obtenir des voix de manière « trompeuse » en « jouant la carte de l'opposition à la Chine » et en recourant à des « petites ruses » en évoquant une ingérence extérieure dans l'élection.

Le mois dernier, la Chine a imposé des sanctions à l'entreprise de son père en Chine, s'ajoutant à celles déjà en vigueur à l'encontre de Shen.

Taipei a accusé à plusieurs reprises Pékin d'intensifier ses opérations à l'approche des élections locales, notamment par le biais d'activités militaires , de cyberattaques et de guerre de l'information .

“Depuis des années, le Parti communiste chinois lie sa politique à l'égard de Taïwan au résultat des élections taïwanaises, rendant inévitable toute ingérence préélectorale”, a déclaré à Reuters Chiu Chui-cheng, le principal responsable taïwanais chargé de la politique vis-à-vis de la Chine.

De telles ingérences “ne feront que se retourner contre eux et renforcer le ressentiment du peuple taïwanais envers le régime communiste chinois”, a ajouté Chiu, qui dirige le Conseil des affaires continentales.

Le Bureau chinois des affaires taïwanaises n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Il rejette depuis longtemps les accusations d'ingérence dans les élections taïwanaises.

Shen lui-même n'a pas fait de la Chine un thème central de sa campagne, se concentrant plutôt sur des questions telles que la rénovation urbaine.

UNE CAMPAGNE AXÉE SUR LES POLITIQUES

Le DPP n'a dirigé Taipei qu'une seule fois auparavant, sous la houlette de Chen Shui-bian, de 1994 à 1998. Ce dernier est ensuite devenu le premier président taïwanais issu du DPP.

Shen s'est constitué une base de soutien passionnée, connue sous le nom d'“Ocean Current”, initialement portée par des électeurs préoccupés par la Chine, puis renforcée par sa campagne fortement axée sur les politiques, au cours de laquelle il a décrit en détail ce qu'il ferait s'il remportait l'élection.

Son adversaire, le maire sortant Chiang Wan-an, est issu du principal parti d'opposition, le Kuomintang (KMT), qui prône traditionnellement des liens étroits avec la Chine. Sa présidente, Cheng Li-wun, a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin plus tôt cette année.

Chiang est bien connu en Chine grâce au forum annuel entre les villes de Taipei et de Shanghai. Il s'est également largement abstenu d'évoquer les relations avec la Chine pendant la campagne, se concentrant sur des questions telles que la sécurité de l'eau et la manière dont, sous sa direction, Nvidia NVDA.O a signé un accord pour construire un nouveau siège social à Taipei.

“SÉPARATISTE ACHARNÉ EN FAVEUR DE L'INDÉPENDANCE DE TAÏWAN”

Deux hauts responsables du DPP ont déclaré à Reuters que Shen avait su exploiter un sentiment d'identité pro-taïwanaise et était devenu un symbole de défiance face à la Chine — à la surprise de beaucoup, même au sein de son propre parti.

“Il a ravivé l'esprit pro-taïwanais”, a déclaré l'un de ces responsables, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

En octobre 2024, Shen a été inscrit sur la liste des séparatistes “indépendantistes taïwanais” obstinés par le Bureau chinois des affaires taïwanaises, qui a également sanctionné la Kuma Academy, qu'il a cofondée et qui organise des cours de défense civile destinés à préparer la population à faire face à une éventuelle attaque de Pékin.

L'année dernière, le Bureau chinois des affaires taïwanaises l'avait qualifié de “séparatiste irréductible en faveur de l'indépendance de Taïwan dans tous les sens du terme”, affirmant que les personnes comme lui étaient “des traîtres à la nation chinoise et des criminels”.

Shen a déclaré à Reuters au début du mois que la Chine n'appréciait pas ses travaux antérieurs visant à attirer davantage l'attention mondiale sur la désinformation .

“Nous essayons de dire aux autres pays: “Hé, vous devez être conscients de cette opération d'influence chinoise menée dans votre pays””, a-t-il déclaré.

L'équipe de campagne de Chiang a indiqué qu'il n'avait pas le temps d'accorder une interview.

Elle avait précédemment déclaré à Reuters qu'“aucune force extérieure ne devrait exercer de pression politique sur les élections démocratiques de Taïwan” et qu'elle s'opposait à toute “force nationale ou étrangère utilisant quelque moyen que ce soit pour intervenir, s'ingérer ou influencer les intentions de vote des électeurs”.

La publication des résultats des sondages d'opinion est interdite par la loi dans les dix jours précédant l'élection.

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