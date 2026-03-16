Les éditeurs européens et les entreprises technologiques demandent à l'UE d'accélérer l'imposition d'une amende à Google pour son moteur de recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les éditeurs européens, les entreprises technologiques et les startups ont exhorté les régulateurs de la concurrence de l'UE à conclure une enquête de près de deux ans sur l'unité d'Alphabet GOOGL.O , Google, qui favoriserait ses propres services dans les recherches en ligne, et à imposer une amende au géant de la technologie.

Dans une lettre aux dirigeants de l'UE, vue par Reuters et qui n'avait pas été publiée auparavant, le Conseil des éditeurs européens, dont les membres comprennent Axel Springer, News Corp

NWSA.O et Conde Nast, l'Association européenne de la presse magazine, l'Alliance européenne de la technologie, EU Travel Tech et d'autres ont demandé que l'enquête soit terminée la semaine prochaine.

Ces pressions soulignent les tensions au sein de l'Union européenne sur l'équilibre complexe de la réglementation des grandes technologies, avec des affrontements réguliers entre Washington et Bruxelles sur les règles visant à limiter la domination des entreprises américaines dans les médias sociaux, la recherche en ligne et l'intelligence artificielle.

L'enquête, lancée par la Commission européenne le 25 mars 2024 en vertu de la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne (DMA), dure depuis près de deux ans.

Les régulateurs de l'UE ont déclaré qu'ils visaient à clore les affaires DMA dans un délai de 12 mois. La Commission a annoncé des poursuites l'année dernière .

"La crédibilité de la Commission européenne est en jeu et il est important que les pressions soutenues visant à diluer la DMA ne soient pas couronnées de succès", ont déclaré les groupes représentant les éditeurs, les entreprises technologiques et les startups dans une lettre commune envoyée dimanche à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à la responsable de la concurrence de l'UE, Teresa Ribera, et à la responsable technologique de l'UE, Henna Virkkunen.

"Chaque jour qui passe érode un peu plus la rentabilité des entreprises européennes, entravant leur capacité à investir et à se développer, nombre d'entre elles étant déjà confrontées à des difficultés financières, voire à la faillite, sous le poids de la conduite d'Alphabet."

La Commission européenne n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires par courriel. Google, qui a fait plusieurs propositions pour apaiser ses rivaux et les régulateurs de l'UE depuis qu'il a été inculpé, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ses rivaux estiment que ces mesures sont insuffisantes. L'entreprise nie avoir favorisé ses propres services dans la recherche en ligne.

Les groupes, dont l'Initiative for Neutral Search, l'Innovative Europe Foundation et la German Startup Association, ont demandé à la Commission, qui agit en tant qu'autorité de surveillance de la concurrence de l'UE, d'adopter une décision formelle de non-conformité à l'encontre d'Alphabet, y compris une injonction de cesser et de s'abstenir, et d'imposer une amende dissuasive.