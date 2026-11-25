Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de l'investisseur technologique SoftBank 9984.T a atteint mercredi son plus haut niveau depuis quatre ans, tandis que les fluctuations nocturnes sur les marchés américains ont propulsé les indices mesurant les risques de défaut des entreprises technologiques vers de nouveaux sommets.
Le spread des swaps de défaut de crédit à cinq ans de SoftBank SFTB5YJPAC=MG a augmenté d'environ 24 points de base mercredi pour atteindre 501 pb. Le spread des swaps de défaut de crédit à cinq ans de la société de cloud computing Oracle ORCL.N a quant à lui progressé de 17 pb pour s'établir à 356 pb, selon les données de S&P Global Market Intelligence.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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