Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement bondi, ce qui constitue le dernier signe en date des inquiétudes des investisseurs quant au fait que les rendements sur investissement dans les infrastructures d'IA pourraient être suffisamment retardés pour nuire aux emprunteurs.
Des inquiétudes similaires ont entraîné une baisse des cours des actions des entreprises spécialisées dans l’IA et de leurs fournisseurs ces dernières semaines. MKTS/GLOB
Les investisseurs surveillent de très près les marchés du crédit, car le boom de l’IA repose sur des fonds empruntés. Si des signes indiquaient que les prêteurs commençaient à s’inquiéter ou que les entreprises avaient plus de mal à accéder aux capitaux, les perspectives de dépenses seraient alors remises en question.
“Les marchés du crédit continuent d’intégrer dans leurs cours les inquiétudes liées au financement circulaire et aux engagements hors bilan des hyperscalers”, a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.
Les titres de créance des entreprises technologiques n’ont pas bénéficié du soulagement qui a balayé les marchés boursiers en début de semaine, lorsque le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a réintégré son fondateur et directeur général Jensen Huang, et ont subi mercredi de nouvelles pressions.
Le spread des CDS à cinq ans de l’investisseur technologique SoftBank SFTB5YJPAC=MG a bondi à 501 points de base, son plus haut niveau depuis octobre 2022, selon les données de Markit.
Au cours de la nuit, les écarts des CDS à cinq ans d’Oracle ORCL5YUSAX=MG , d’Alphabet GOOF5YUSAX=MG , de SpaceX SPEE5YUSAX=MG et de CoreWeave CRWV5YUSAX=MG ont atteint des niveaux records, selon les chiffres de S&P Global Market Intelligence, portant à 68% la probabilité de défaut de l’opérateur de centres de données CoreWeave au cours des cinq prochaines années.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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