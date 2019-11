Les écarts de salaires entre femmes et hommes en France se creusent avec l'ancienneté

Le temps partiel explique en partie ces écarts salariaux : pour les seuls salariés à temps complet, l'écart de salaire médian est moindre, passant de 70 euros entre 1 et 4 ans après la fin des études à 230 euros à partir de 11 ans d'ancienneté.

(AOF) - La progression des salaires avec l'ancienneté est plus marquée pour les hommes que pour les femmes, selon une étude de l'Insee. Ainsi, alors que l'écart de salaire mensuel net médian s'élève à 100 euros pour les débutants (1 400 euros pour les jeunes femmes contre 1 500 euros pour les jeunes hommes), il atteint 410 euros à partir de 11 ans d'ancienneté (1 590 euros contre 2 000 euros).

