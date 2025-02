Les droits de douane annoncés pèsent sur les marchés américains

(AOF) - Les marchés actions américains se replient après que Donald Trump a déclaré hier soir qu'il envisageait de mettre en place une taxe de l'ordre de 25% sur les secteurs automobile, des semi-conducteurs et de la pharmacie. Côté valeurs, Le constructeur de véhicules électriques Nikola s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites. Les investisseurs attendent les " minutes " de la Fed. Vers 17h15, le Dow Jones perd 0,26% à 44 436,52 points et le Nasdaq Composite recule de 0,14% à 20 012,21 points.

Nikola (-36,98% à 0,47 dollar) s'effondre après avoir demandé la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Au plus haut en juin 2020, le constructeur de camions électriques cotait près de 2820 dollars. " Comme d'autres entreprises du secteur des véhicules électriques, nous avons été confrontés à divers facteurs de marché et macroéconomiques qui ont eu un impact sur notre capacité à fonctionner " a déclaré le directeur général depuis 2023, Steve Girsky, ancien dirigeant de General Motors. Celui-ci prévoit la vente de la totalité ou de la plupart de ses actifs.

Les chiffres économiques du jour

1,366 million de mises en chantier ont été enregistrées en janvier en rythme annuel. Le consensus visait 1,390 million, après 1,515 million en décembre.

1,483 million de permis de construire ont été enregistrés en janvier en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,460 million, après 1,482 million en décembre.

20h00 : Compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Analog Devices

Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a dévoilé des résultats et des perspectives meilleurs qu'attendu. Au premier trimestre, clos début février, le groupe a réalisé un bénéfice net de 462,73 millions de dollars, soit 78 cents par action, contre un bénéfice de 391,32 millions de dollars, ou 93 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,63 dollar, soit 9 cents de mieux que le consensus.

Constellation Energy

En 2024, le bénéfice net GAAP de Constellation Energy ressort à 3,749 milliards de dollars soit 11,89 dollars par action, contre 1,623 milliard de dollars soit 5,01 dollars par action en 2023. Son bénéfice d'exploitation ajusté (non-GAAP) est de 2,735 milliards de dollars soit 8,67 dollars par action. Il est en hausse par rapport à 2023 : 2,034 milliards de dollars soit 6,28 dollars par action. Comme indiqué le 10 janvier dernier, le groupe cible un bénéfice d'exploitation ajusté entre 8,90 et 9,60 dollars par action cette année.

Devon Energy

Au quatrième trimestre 2024, le bénéfice net de Devon Energy s'élève à 653 millions de dollars, soit 0,98 dollar par action contre 1,16 milliard de dollars, soit 1,81 dollar par action il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, le producteur pétrolier et gazier indépendant américain a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 1,664 milliard de dollars contre 1,737 milliard au quatrième trimestre 2023. Sur l'année 2024, il enregistre une performance record quant à sa production : 737 000 barils d'équivalent pétrole par jour.

Nikola

Nikola a annoncé mercredi avoir demandé la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites : le constructeur de véhicules électriques vise la vente de la totalité ou de la plupart de ses actifs. " Comme d'autres entreprises du secteur des véhicules électriques, nous avons été confrontés à divers facteurs de marché et macroéconomiques qui ont eu un impact sur notre capacité à fonctionner " déclare le CEO Steve Girsky. "Nous avons pris de nombreuses mesures pour lever des capitaux, réduire notre passif, assainir notre bilan et préserver nos liquidités", rappelle-t-il.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum a enregistré une perte de 297 millions de dollars, soit 0,32 dollar par action diluée au quatrième trimestre 2024. A la même période il y a un an, il affichait un bénéfice de 1,03 milliard de dollars, soit 1,08 dollar par action. Les revenus sur ce trimestre s'élèvent à 6,84 milliards de dollars contre 7,53 milliards de dollars il y a un an. Le flux de trésorerie d'exploitation ressort à 3,6 milliards de dollars contre 3,23 milliards de dollars.

Tapestry

Tapestry a conclu un accord définitif pour vendre la marque Stuart Weitzman (société de chaussures) à Caleres pour 105 millions de dollars en espèces. La transaction devrait être finalisée au cours de l'été 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. "Grâce à ce rapprochement, notre segment 'portefeuille de marques' générera près de la moitié de notre chiffre d'affaires total et continuera à générer plus de la moitié de notre bénéfice d'exploitation", a expliqué Jay Schmidt, président-directeur général de Caleres, entreprise américaine de chaussures.