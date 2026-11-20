Les doutes sur l'IA gagnent l'Europe, séance difficile en vue pour le Nasdaq

Siège social de LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Diana Mandia

20 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé, le Nasdaq à nouveau pénalisé par les doutes des investisseurs ‌concernant l'IA malgré les débuts en fanfare d'Anthropic, et ces turbulences se répercutent sur les Bourses européennes, qui évoluent en nette baisse vendredi à mi-séance, avec les valeurs technologiques également malmenées.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en ​baisse de 0,16% pour le Dow Jones, de 0,77% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,68% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 1,35% à 7.971,76 points vers 12h21 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,94% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 2,06%, le FTSEurofirst 300 1,38% et le Stoxx 600 1,39%.

L'indice paneuropéen s'oriente vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, lors du début de la guerre au Moyen-Orient, ​les investisseurs liquidant leurs positions liées à l'IA alors que l'introduction en Bourse d'Anthropic, bien que record, peine à rétablir la confiance dans le secteur.

Le compartiment technologique du Stoxx 600, qui recule de 3,7%, reflète ces doutes persistants, les entreprises liées à l'industrie des puces électroniques, telles que ASMI, ASML ou ​Infineon, perdant plus de 5% chacune.

D'autres groupes européens exposés à l'IA comme Nokia, Schneider Electric, Legrand et Prysmian abandonnent ⁠entre 3,3% et 6,2%.

Ils emboîtent ainsi le pas à leurs homologues asiatiques pendant la nuit et aux fabricants américains la veille.

Le Nikkei de la Bourse de Tokyo et le Kospi de Séoul ont perdu ‌plus de 5% chacun vendredi, tandis que la Bourse de Taïwan, tout comme les précédentes très dépendante des valeurs liées aux puces, a encaissé sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 1990.

Vendredi, Anthropic recule de près de 7% en avant-Bourse et s'apprête à entamer sa deuxième journée de cotation au Nasdaq sur un ton bien plus morose après avoir progressé de plus ​de 17% lors de son début la veille.

Son IPO était considérée dans une large ‌mesure comme un indicateur de l'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'IA et une baisse prolongée de l'action du créateur de Claude pourrait aggraver les ⁠inquiétudes concernant les valorisations élevées, les dépenses massives, la réglementation et la crise que traverse Nvidia.

"On était loin de l'euphorie nécessaire pour insuffler une nouvelle énergie au secteur de l'IA", estime Johan Javeus, économiste à la banque suédoise SEB.

En revanche, les valeurs des biens de consommation de base affichent une bonne tenue, ce qui correspond à un schéma classique de regain d'intérêt pour les secteurs défensifs lorsque l'incertitude règne. Nestlé et Unilever sont dans le vert et ⁠l'indice sectoriel prend 0,73%.

L'indice le plus suivi pour ‌mesurer l'inquiétude des investisseurs a par ailleurs atteint vendredi son plus haut niveau depuis plus de sept mois, à 30,04, et les rendements obligataires chutent fortement des deux côtés de l'Atlantique, ⁠les investisseurs se tournant vers les titres d'État, considérés comme des valeurs refuges.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L5N4710N2]

VALEURS EN EUROPE

À Paris, le développeur français de jeux vidéo Ubisoft plonge de plus de 14% après avoir annoncé la ‌veille un objectif de chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son troisième trimestre.

L'action Vallourec perd plus de 13%, le fabricant français de tubes en acier ayant fait état d'une chute de 25,8% de ⁠son résultat brut d'exploitation (RBE) au troisième trimestre, sur fond de surcoûts et de perturbations opérationnelles au Moyen-Orient et aux États-Unis, son principal marché.

TAUX

Les taux souverains ⁠chutent fortement alors que les investisseurs achètent des obligations sur ‌fond d'aversion au risque.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 6,8 points de base à 4,9838%, tandis que celui du titre à deux ans cède 6,6 points de base à 4,7130%.

Dans la zone euro, le ​rendement du Bund allemand à dix ans perd 9,5 points de base pour s'établir à 3,3149%. Le deux ans affiche également ‌une baisse d'environ 9 points de base et ressort à 3,0739%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans abandonne 7,7 points de base à 4,8650%

CHANGES

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence mais se maintient près de son plus ​haut niveau depuis 19 mois sur fond d'aversion au risque et de paris sur une politique monétaire américaine plus ferme face à l'inflation.

Le yen se raffermit de 0,5% face au dollar, à 158,80, alors que l'inflation sous-jacente du Japon s'est accélérée à 2,2% en octobre, restant au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale pour le deuxième mois consécutif, ce qui renforce les arguments en faveur d'une hausse des taux à court terme par ⁠la Banque du Japon (BoJ).

L'euro perd 0,06% à 1,0959 dollar. La Banque centrale européenne (BCE) rendra par ailleurs ses lignes de swap de devises avec d'autres pays plus accessibles afin de protéger la zone euro contre les chocs financiers extérieurs et de renforcer le rôle de l'euro, a déclaré vendredi sa présidente Christine Lagarde.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent légèrement mais s'apprêtent à enregistrer une baisse hebdomadaire, aidés par les exportations soutenues de brut en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent perd 0,22% à 91,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,44% à 82,84 dollars.

Les attaques des Houthis yéménites contre l'Arabie saoudite continuent toutefois de susciter des inquiétudes. Les rebelles alliées de l'Iran ont menacé vendredi d'attaquer les ports saoudiens de la mer Rouge si les forces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite bombardaient le port stratégique de Al-Hodeïda.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 15h00 Confiance des consommateurs novembre -18,0 -17,9

USA 15h00 Moral des ménages (final) novembre 51,5 51,0*

* première estimation

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)