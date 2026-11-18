KPMG Canada contacte actuellement les clients dont les documents fiscaux ont été compromis lors d'une récente fuite de données, a rapporté mercredi le Globe and Mail.
Le cabinet d'expertise comptable et de conseil a confirmé cette violation, mais n'a pas précisé le nombre de clients concernés, le nombre de fichiers consultés ni la manière dont les pirates ont pu accéder à ses systèmes, selon l'article.
“Nous sommes convaincus d'avoir protégé les informations de nos clients et, d'après notre surveillance continue, les informations concernées par cet incident ne sont pas disponibles en ligne ni utilisées à mauvais escient à quelque fin que ce soit”, a déclaré Sonja Cloutier-Bosworth, porte-parole de KPMG, dans un communiqué cité par le journal.
KPMG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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