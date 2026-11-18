Les dossiers des clients de KPMG Canada ont été compromis à la suite d'une fuite de données, rapporte *The Globe and Mail*

KPMG Canada contacte actuellement les clients dont les documents fiscaux ont été compromis lors d'une récente fuite de données, a rapporté mercredi le Globe and Mail.

Le cabinet d'expertise comptable et de conseil a confirmé cette violation, mais n'a pas précisé le nombre de clients concernés, le nombre de fichiers consultés ni la manière dont les pirates ont pu accéder à ses systèmes, selon l'article.

“Nous sommes convaincus d'avoir protégé les informations de nos clients et, d'après notre surveillance continue, les informations concernées par cet incident ne sont pas disponibles en ligne ni utilisées à mauvais escient à quelque fin que ce soit”, a déclaré Sonja Cloutier-Bosworth, porte-parole de KPMG, dans un communiqué cité par le journal.

KPMG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.