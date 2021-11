Les données sur l’inflation chinoise font trembler les marchés locaux et voisins

Les prix en sortie d’usine en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide en 26 ans, alors que les prix du charbon ont grimpé face à la pénurie d'électricité.

Au mois d’octobre, cette année, les prix en sortie d’usine en Chine ont augmenté au rythme le plus rapide en 26 ans, alors que les prix du charbon ont grimpé face à la pénurie d’électricité dans les zones industrielles du pays, réduisant ainsi d’avantage les marges bénéficiaires des fabricants.

Le taux d’inflation annuel a fortement augmenté pour atteindre 1,5 % en octobre 2021, contre 0,7 % un mois plus tôt, un chiffre supérieur au consensus du marché de 1,4 % et le plus élevé depuis septembre 2020, en lien avec l’augmentation du coût des produits non alimentaires et la baisse plus faible des prix des produits alimentaires.

Les marchés asiatiques ont largement chuté mercredi, la Chine (FTSE China A50, – 0,93%), la Corée du Sud (Kospi 50, -0,89%) et le Japon (Nikkei 225, -0,61%) menant les pertes régionales. Sur le marché des ETF, CSOP FTSE China A50 ETF (-0.45%), Samsung KODEX KOSPI ETF (-1.09%) et Nomura Nikkei 225 ETF (-0.50%) ont reculé.

