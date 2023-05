Les données économiques en Chine plombent les marchés

Les marchés boursiers reculent et montrent des signes d'anxiété mercredi, face à une reprise économique chinoise qui semble toujours morne, des craintes que l'accord sur la dette américaine ne soit pas voté et une inflation qui reste tenace en Europe.

En Europe, Paris baissait de 0,64%, Londres de 0,53%, Francfort de 0,51% et Milan de 0,53% vers 07H30 GMT.

Les places boursières chinoises chutaient: Hong Kong perdait 2,40% dans les derniers échanges et Shanghai a cédé 0,61%. Tokyo a reculé de 1,41%.

L'activité manufacturière en Chine a connu en mai un repli pour le deuxième mois consécutif, selon des données publiées mercredi, alors que les analystes tablaient sur une hausse.

L'indicateur d'activité dans les services a lui aussi reculé en mai dans le pays, confirmant une reprise économique beaucoup plus laborieuse que prévu.

"La demande intérieure s'est récemment affaiblie, en partie à cause du ralentissement du marché immobilier et de la deuxième vague de Covid. La demande extérieure n'est pas non plus favorable, alors les États-Unis sont confrontés à un risque de récession", décrypte l'économiste Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

Actuellement, les investisseurs se font du souci autant pour l'économie chinoise que pour les États-Unis et l'Europe, au bord de la récession et encore confrontés à une inflation tenace.

Ils scruteront donc la série de statistiques sur l'inflation et la croissance économique en zone euro qui figurent à l'agenda du jour. En France, l'inflation a nettement ralenti en mai pour s'établir à 5,1% sur un an, moins que prévu par les analystes.

Les taux d'intérêt des obligations des pays européens continuaient de baisser vers 07H25 GMT, après leur net repli de la veille sous l'effet d'un retour des craintes de récession.

Le rendement de la dette allemande à dix ans s'établissait à 2,27% contre 2,34% à la clôture de mardi, séance durant laquelle il a perdu 0,1 point de pourcentage.

Les prix du pétrole étaient quant à eux à l'équilibre, au lendemain de chutes de plus de 4%, sur fond de craintes sur la demande d'hydrocarbures.

Le baril de Brent de Mer du Nord valait 73,60 dollars (+0,08%) et celui de WTI américain 69,47 dollars (+0,01%).

Des chiffres sur le marché de l'emploi américain sont également au programme de la séance de mercredi et devraient permettre aux investisseurs de mieux jauger l'évolution de l'économie américaine avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mi-juin.

Accord ou pas accord

Les élus de la Chambre des représentants sont appelés mercredi à voter pour ou contre l'accord conclu entre le président démocrate, Joe Biden, et le chef républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, pour relever le plafond de la dette du pays, et ainsi éviter un défaut de paiement.

"Tout faux pas lors du vote d'aujourd'hui à la Chambre des représentants pourrait entraîner une hausse des rendements américains et une baisse des actions", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Pour Kevin McCarthy, le plus dur reste encore à faire pour convaincre sa majorité républicaine de valider la nouvelle loi, afin de ne pas paraître dépendant des élus démocrates. Plusieurs Républicains ont affiché leur opposition à l'accord proposé.

Côté démocrate, certains élus affichent également leur scepticisme. Le temps presse, et sans accord validé, les États-Unis pourraient se retrouver à court de liquidités et en défaut de paiement dès le 5 juin, selon le Trésor américaine.

Ces incertitudes ont pesé sur la Bourse de New York mardi, qui a fini sans direction malgré un début de séance en fanfare grâce au secteur technologique.

Le luxe à la peine

Les valeurs du luxe souffraient face aux données économiques décevantes en Chine.

A Paris, où le luxe représente 30% de l'indice CAC 40, LVMH perdait 1,52%, Kering 2,22% et Hermès 1,36%.

A Hong Kong, Prada reculait de 4,34% dans les derniers échanges. Moncler cédait 1,57% à Milan, Richemont 1,46% et Swatch Group 2,66% à Zurich et Burberry 1,90% à Londres.

Du côté des devises et du bitcoin

Vers 07H25 GMT, l'euro perdait 0,55% à 1,0675 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 2,22% à 27.155 dollars.

