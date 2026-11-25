** Wells Fargo Securities estime que les données sur les rachats trimestriels des fonds de crédit privés non cotés, qui seront publiées début décembre, pourraient influencer le sentiment à l'égard des gestionnaires d'actifs alternatifs
** Les plus grands fonds de crédit privés — Blackstone Private Credit Fund, Blue Owl Credit Income, Apollo Debt Solutions BDC, HPS Corporate Lending Fund et Ares Strategic Income Fund — ont des offres publiques de rachat pour le quatrième trimestre qui expirent dans les prochaines semaines
** “La taille relative de ces fonds jouera probablement un rôle important dans le sentiment des investisseurs à l’égard de l’ensemble du secteur sur cette question. Les surprises concernant les rachats effectués par les plus grands fonds pourraient logiquement avoir plus de poids”, indique Wells Fargo
** Les gestionnaires d’actifs ont dû faire face cette année à une forte augmentation des demandes de rachat sur leurs fonds de crédit privé, dans un contexte de couverture médiatique négative concernant cette classe d’actifs
** “Les pertes sur créances restent une source de préoccupation, mais les performances se sont jusqu’à présent maintenues”, indique la société de courtage
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