Les dividendes mondiaux ont reculé de 22% au deuxième trimestre, révèle Janus Henderson

(AOF) - Au niveau mondial, les dividendes ont diminué de 108,1 milliards de dollars à 382,2 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, révèle aujourd'hui Janus Henderson. La baisse totale de 22% est la plus prononcée depuis le lancement de l'étude par la société de gestion en 2009. Toutes les régions ont été les témoins de paiements moins élevés, sauf l'Amérique du Nord où les dividendes au Canada se sont avérés résistants. L'Europe et le Royaume-Uni ont été les plus touchés.

Les dividendes dans les secteurs de la santé et des communications ont fait preuve de résistance, mais les paiements dans ceux de la finance et de la consommation cyclique ont fortement diminué.

Au niveau mondial, Janus Henderson prévoit désormais une baisse totale des dividendes de 17% (de 19% en termes sous-jacents) à 1 180 milliards de dollars dans le cadre de son scénario le plus optimisme.

Dans le cadre du scénario le plus pessimiste, les paiements pourraient accuser une chute totale de 23% et ainsi tomber à 1 100 milliards de dollars.