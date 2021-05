Les dividendes mondiaux montrent des signes de reprise, révèle Janus Henderson

Il s'agit néanmoins d'une chute plus modérée que celle qui a suivi la crise financière mondiale et les tendances sectorielles sont conformes à une récession, certes marquée, mais classique, souligne le gérant.

Le nouveau scénario central de Janus Henderson prévoit 1 360 milliards de dollars, en hausse de 8,4 % en glissement annuel, ce qui équivaut à une hausse sous-jacente de 7,3 %. En comparaison, son scenario le plus optimiste de janvier était de 1 320 milliards de dollars.

Après l'amélioration du premier trimestre et les meilleures perspectives pour les trimestres à venir, Janus Henderson a revu à la hausse ses prévisions de dividendes dans le monde pour l'ensemble de l'année 2021.

L'indice de Janus Henderson affiche au dernier trimestre 171,3, son plus bas niveau depuis 2017, mais une hausse des dividendes est aujourd'hui plus vraisemblable.

Sur la base des sous-jacents, les dividendes n'ont reculé que de 1,7 % par rapport à la même période l'an passé. Une baisse bien plus modeste que celle enregistrée au cours des trois trimestres précédents, qui ont tous connu des baisses à deux chiffres.

(AOF) - Après le premier trimestre 2021 et les chiffres de l'indice Janus Henderson Global Dividend Index, des signes clairs montrent qu'une reprise des dividendes mondiaux devrait arriver. Par rapport aux niveaux du premier trimestre 2020 pré-Covid 19, les paiements n'ont diminué que de 2,9 % en glissement annuel, à 275,8 milliards de dollars.

