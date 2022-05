Les dividendes mondiaux battent des records au premier trimestre (Janus Henderson)

Au niveau mondial, 81 % des entreprises qui ont procédé à des distributions au 1er trimestre ont augmenté leurs dividendes par rapport à l'année dernière et 13 % les ont maintenus au même niveau.

Mais la croissance du 1er trimestre 2022 reflète aussi le solide rebond économique post-Covid dont une grande partie du monde a bénéficié en 2021 et jusqu'au début de cette année.

(AOF) - Selon le dernier indice Janus Henderson Global Dividend, les dividendes mondiaux ont fait un bond de 11 % au premier trimestre sur base globale pour atteindre un total de 302,5 milliards de dollars. Il s’agit d’un record pour le premier trimestre habituellement marqué par une accalmie saisonnière. La croissance sous-jacente a été plus importante encore, à 16,1 %. L’analyse de Janus Henderson montre que les versements ont plus que doublé depuis la création de l’indice en 2009.

