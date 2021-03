Les dividendes devraient augmenter en 202, estime Newton Investment Management

(AOF) - Dans l'ensemble, les investisseurs de revenu peuvent être plus optimistes quant à la reprise des paiements de dividendes. Selon Ilga Haubelt, responsable de la gestion actions chez Newton Investment Management, au cours de l'année 2020, la reprise des marchés boursiers a été brutale, et nous avons vu des entreprises rétablir ou envisager de rétablir les dividendes aussi rapidement qu'elles les avaient supprimés. Les paiements de dividendes pour les sociétés de l'indice S&P 500 étaient en réalité plus élevés, dans l'ensemble, qu'en 2019.

Avec l'élan supplémentaire apporté par les nouvelles positives concernant le succès du lancement des vaccins et la promesse d'un retour à une vie "normale", ainsi qu'avec l'atténuation des effets des pressions politiques et réglementaires sur les entreprises, les dividendes mondiaux en 2021 devraient retrouver les niveaux de distribution de 2019.

Les perspectives pour les investisseurs en actions sont donc prometteuses. L'année 2020 a été clairement une année difficile pour l'investissement en dividendes en raison de la nature sans précédent des réductions.

Toutefois, Newton Investment Management considère qu'il s'agit d'une anomalie : les dividendes devraient augmenter en 2021. Cette situation, associée à des valorisations attrayantes, en fait un environnement particulièrement intéressant pour les investisseurs en revenus.