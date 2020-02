Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les discussions de paix entre USA et taliban s'accélèrent Reuters • 12/02/2020 à 19:37









KABOUL/DUBAI, 12 février (Reuters) - Les Etats-Unis et les taliban afghans pourraient signer ce mois-ci un accord de paix si les insurgés islamistes réduisent fortement leurs attaques, a-t-on appris mercredi auprès de deux sources gouvernementales afghanes et d'un diplomate occidental. Le président afghan Ashraf Ghani a évoqué mardi une possible percée dans les discussions entre Américains et taliban au Qatar. Suhail Shaheen, porte-parole de la représentation politique des taliban à Doha, la capitale qatarie, a confirmé que des progrès avaient été enregistrés, sans entrer dans les détails. Selon un haut responsable afghan, Ashraf Ghani compte s'entretenir du dossier avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo ce week-end lors de la conférence annuelle sur la sécurité à Munich. Les Etats-Unis auraient accepté un accord de principe, qu'ils ne signeront pas tant que les taliban n'auront pas réduit la violence de manière significative. Un diplomate occidental à Kaboul a déclaré que les taliban devraient accepter une réduction drastique de la violence pendant au moins dix jours. Les taliban, qui réclament le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, ont annoncé fin novembre 2019 qu'ils étaient prêts à reprendre des discussions avec les Etats-Unis, au lendemain d'une visite surprise de Donald Trump en Afghanistan, la première depuis son accession à la présidence américaine en janvier 2017. Une première tentative a avorté en septembre dernier, Donald Trump ayant annulé des négociations prévues à Camp David à la suite d'un attentat revendiqué par les taliban qui a fait douze morts dont un militaire américain à Kaboul. (Abdul Qadir Sediqi et Alexander Cornwell, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

