Les discussions avec Londres sont "décevantes", dit Barnier (UE)

BRUXELLES, 15 mai (Reuters) - Le troisième cycle de négociations sur les relations futures entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne a été "décevant", a déclaré vendredi Michel Barnier. "Nous n'allons pas brader nos valeurs pour le bien de l'économie britannique", a dit le chef des négociateurs européens, selon lequel la Grande-Bretagne ne peut pas choisir les éléments les plus favorables du marché unique sans respecter les obligations qui s'imposent aux pays de l'UE. Michel Barnier a précisé que l'UE ne conclurait pas de pacte commercial avec la Grande-Bretagne sans des garanties en matière de concurrence équitable et sans accord complet sur la pêche. (Gabriela Baczynska version française Bertrand Boucey)

