Les dirigeants réunis à la COP31 exhortent le monde à agir plus rapidement en faveur du climat

(Actualisé avec contexte, premières déclarations)

Les organisateurs de la COP31 ont appelé lundi la communauté internationale à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, au vu de la poursuite de la hausse des températures et de la multiplication des catastrophes liées au dérèglement climatique.

Prononcées à l'ouverture du sommet annuel de deux semaines des Nations unies sur le climat, organisé cette année en Turquie, ces déclarations constituent un appel aux gouvernements à faire de la crise climatique une priorité.

Et ce alors que d'autres crises internationales – de la guerre en Iran ou en Ukraine à la flambée de l'inflation, en passant par les incertitudes liées à l'intelligence artificielle (IA) – retiennent l'essentiel de l'attention des principales puissances.

"L'urgence du moment doit nous pousser à avancer", a déclaré Simon Stiell, le secrétaire exécutif de l'Onu pour le climat, estimant que les progrès réalisés jusqu’à présent étaient "loin d’être suffisamment rapides".

Selon un rapport du Programme de l'Onu pour l'environnement publié en octobre, le monde se dirige déjà vers un dépassement du seuil de 1,5 °C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, fixé par l'accord de Paris de 2015.

Cette année devrait figurer parmi les quatre plus chaudes jamais enregistrées, sous l'effet notamment d'un puissant épisode El Niño, selon un rapport de l'Onu publié lundi.

Elle a également été marquée par plusieurs vagues de chaleur extrême en Europe occidentale et l’effondrement d’un glacier au Népal, cette dernière catastrophe ayant provoqué une crue soudaine subite faisant plus de 1.450 morts et laissant des milliers de personnes portées disparues.

La présidence turque de la COP31 a axé le sommet de cette année sur l'objectif d’électrifier plus d’un tiers de l’économie mondiale d’ici 2035, contre environ un cinquième aujourd’hui. Elle demande aux nations de s’engager à soutenir cet objectif.

En théorie, un tel objectif pourrait contribuer à réduire les émissions responsables du réchauffement climatique en accélérant à l’échelle mondiale l'abandon des véhicules, poêles, chaudières, fourneaux et autres équipements émettant des gaz à effet de serre et fonctionnant aux combustibles fossiles.

Mais les défenseurs du climat ont critiqué cet engagement, car il n’exige pas que l’électricité supplémentaire provienne de sources à faibles émissions de carbone. Cela a donné lieu à un premier débat pour savoir si l’électrification à elle seule devait être considérée comme un progrès en matière de climat.

"Notre objectif est de faire de ce sommet une plateforme où des résultats concrets sont obtenus, où les pays traduisent leurs engagements en actions, car l’heure n’est plus aux promesses qui restent sur le papier", a déclaré Tayyip Erdogan aux journalistes lors de son vol de retour d’Azerbaïdjan, selon une transcription de ses propos diffusée lundi par son cabinet.

GUERRE ET TECHNOLOGIE

Les guerres en Iran et en Ukraine ont mis en évidence la dépendance mondiale aux énergies fossiles, même si certains estiment que ces conflits ont également démontré les avantages d'une transition vers les énergies renouvelables.

Le conflit iranien, qui entre dans son neuvième mois, perturbe fortement les exportations de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, faisant grimper les prix des carburants et poussant plusieurs pays à rechercher de nouveaux approvisionnements.

L’administration du président américain Donald Trump – qui se tient à l’écart des négociations climatiques pour la deuxième année consécutive – a encouragé des politiques visant à maximiser la production de pétrole, de gaz et de charbon afin de faire face à ces perturbations.

Plusieurs pays asiatiques, dont la Corée du Sud, l'Inde et la Thaïlande, ont également accru leur recours au charbon ou pris des mesures pour augmenter leur production d’électricité à partir de cette source.

"Beaucoup de personnes qui auraient auparavant hésité à défendre le maintien d'une forte consommation d'énergies fossiles se sentent désormais confortées dans cette position", a déclaré John Holdren, professeur à Harvard et ancien conseiller scientifique de Barack Obama.

Dans le même temps, le déploiement des énergies renouvelables s'accélère, porté notamment par les exportations chinoises de technologies propres à bas coût.

Simon Stiell a présenté les énergies renouvelables comme une réponse évidente aux enjeux de sécurité énergétique.

"Le chaos lié au coût des combustibles fossiles cette année a provoqué une onde de choc mondiale, frappant durement les ménages et propageant l’inflation comme un cancer", a-t-il déclaré.

"Mais les solutions sont claires", a-t-il ajouté, soulignant que les installations d’énergies renouvelables avaient déjà permis à l’économie mondiale d’économiser des centaines de milliards de dollars.

L'essor rapide de l'IA complique également les négociations, en entraînant une forte hausse de la demande mondiale d'électricité et des émissions de gaz à effet de serre.

La Turquie appellera les gouvernements, les entreprises et les autres institutions présents à la COP31 à signer un engagement définissant les principes pour garantir un développement et un déploiement durables de l'IA.

Chris Bowen, le ministre de l’énergie et du changement climatique australien et le président des négociations de la COP31, a déclaré espérer que la conférence démontrerait l'efficacité du multilatéralisme.

"Montrons aux générations futures que la nôtre a été à la hauteur du moment et du défi", a-t-il déclaré.

(Reportage de Valérie Volcovici, Simon Jessop et Sarah McFarlane, version française Jean Terzian et Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)