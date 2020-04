Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les dirigeants du G7 s'entretiendront du coronavirus jeudi en visioconférence Reuters • 14/04/2020 à 21:02









WASHINGTON, 14 avril (Reuters) - Les dirigeants des pays du G7 s'entretiendront jeudi par téléconférence pour coordonner les réponses nationales à la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la Maison blanche. Donald Trump préside cette année ce groupe englobant les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, le Japon et l'Allemagne, sept pays qui sont lourdement frappés par la maladie. "En travaillant ensemble, le G7 adopte une approche totale pour s'attaquer à la crise dans de multiples domaines, notamment la santé, la finance, l'assistance humanitaire et la science et la technologie", a précisé le porte-parole de la Maison blanche Judd Deere. Les dirigeants du G7 s'étaient déjà entretenus par vidéoconférence le 16 mars dernier, dans une configuration jusque-là inédite. Après jeudi, une autre session aura lieu dans le courant du mois de mai. Quant au sommet des dirigeants du G7, qui était prévu en juin à Camp David, dans le Maryland, il se déroulera en vidéoconférence. (Steve Holland version française Henri-Pierre André)

