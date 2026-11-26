Les dirigeants de l'UE vont se pencher jeudi sur le budget pluriannuel

Conférence « Forum sur l’élargissement de l’UE : Une Europe plus large, une Europe plus forte » à Bruxelles

par Jan Strupczewski

BRUXELLES, 26 novembre (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) échangeront jeudi sur le projet ‌de budget pluriannuel pour la période 2028-2034, dans l'espoir de réduire les divergences afin de parvenir à un accord en décembre, ont déclaré des diplomates.

Ils ont dit s'attendre ​à ce que les gouvernements affirment avec force leurs positions sur des questions clés, notamment celle du soutien financier à l'Ukraine.

Les 27 Etats membres de l'UE espèrent que cette réunion ouvrira la voie à la présentation d'une nouvelle proposition de budget dans les semaines à venir, et qu'ils parviendront à s'accorder sur celle-ci lors d'un ​sommet prévu les 17 et 18 décembre.

Un diplomate a dit s'attendre à voir jeudi "les dirigeants crier, se plaindre, montrer qu'ils sont prêts à se battre. C'est ce dont ils ont besoin avant tout. Il leur faut une ​rupture (...) avant de pouvoir parvenir à un accord".

Bien que le budget ne prenne ⁠effet qu'en 2028, les dirigeants souhaitent parvenir à un accord d'ici la fin de l'année, alors que des élections sont prévues en France, en Italie, ‌en Pologne, en Grèce, en Estonie, en Finlande et en Slovaquie l'an prochain, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Le budget pluriannuel de l'UE permet au bloc communautaire de financer l'ensemble de ses politiques, du soutien aux agriculteurs au développement de nouvelles technologies, en passant ​par l'appui à l'industrie et à la recherche face à ‌la concurrence de la Chine et des Etats-Unis. Il finance également les échanges d'étudiants, les fonds de cohésion visant ⁠à harmoniser les niveaux de vie, l'aide à l'Ukraine, ainsi que les salaires des fonctionnaires européens, entre autres.

Ses recettes sont constituées par des contributions nationales et des "ressources propres", des impôts et prélèvements collectés par les Etats membres mais affectés au budget de l'UE, tels que les droits de douane, une part des recettes de la ⁠taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ‌encore une taxe sur les déchets plastiques non recyclés. Plus le budget de l'UE dispose de ressources propres, plus les contributions nationales ⁠diminuent.

Le budget et ses sources de financement doivent être adoptés à l'unanimité.

"Je ne pense pas que les véritables négociations commenceront tant que nous n'aurons pas le couteau ‌sous la gorge – c'est généralement ainsi que cela se passe – et tant que nous n'aurons pas une échéance vraiment, vraiment ferme", a déclaré un ⁠autre diplomate.

BUDGET SUR SEPT ANS

Le président du Conseil européen Antonio Costa a présenté samedi un budget global sur ⁠sept ans de 1.582 milliards d'euros.

La question ‌des fonds alloués à l'agriculture pourrait s'avérer épineuse, la France ayant notamment estimé que "le compte n'y était pas" sur cette question.

Lors de la réunion de jeudi, les dirigeants ​devront également déterminer comment poursuivre le financement de l'Ukraine.

Le budget 2028-2034 prévoit jusqu'à 100 ‌milliards d'euros pour l'Ukraine, des fonds principalement destinés à la défense et au soutien budgétaire, un montant qui, selon les diplomates, est bien en deçà des besoins du pays.

Les discussions porteront également sur ​l'aide à apporter à Kyiv en 2027, puisqu'un projet de prêt destiné à lever des fonds pour l'Ukraine serait contracté sur le budget actuel de l'UE, qui expire à la fin de l'année prochaine. Le bloc souhaite emprunter 45 milliards d'euros pour les prêter à l'Ukraine, une somme qui ne sera remboursée que ⁠lorsque Moscou versera des réparations de guerre à Kyiv.

En 2027, des pays non membres de l'UE tels que le Royaume-Uni, la Norvège, le Japon, la Suisse ou le Canada apporteront 25 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. Ces 70 milliards d"euros au total permettraient de combler le déficit de financement auquel Kyiv sera confrontée l'année prochaine.

L'une des pierres d'achoppement des discussions portera sur la question de savoir si tous les Etats membres doivent contribuer à ce prêt de 45 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. La Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et la Bulgarie s'y opposent, mais l'Allemagne et plusieurs autres pays ont fait de cette participation une condition préalable ​à un accord budgétaire plus large.

(version française Camille Raynaud)