Les dirigeants de l'UE réunis pour un sommet inédit sur l'IA

Salon « AI & Big Data Expo 2025 » à Londres

par Foo Yun Chee et Padraic Halpin

DUBLIN, 13 novembre (Reuters) - Les ‌chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent vendredi à Dublin pour sommet consacré à l'intelligence artificielle, ​une première pour le bloc, afin de débattre de moyens de refaire leur retard sur les Etats-Unis et la Chine ainsi que de répondre à certaines problématiques.

Ces discussions interviennent dans un contexte de préoccupations accrues à propos d'une ​technologie à même de transformer des industries et la société européenne, avec des alertes causées ces derniers mois par des incidents qui ont impliqué ​des agents d'IA ayant échappé à tout contrôle.

Une secousse supplémentaire ⁠s'est produite cette semaine avec la démission du cofondateur et patron de Nvidia, Jensen Huang, jetant une ‌ombre sur le géant technologique américain, poids lourd mondial de l'IA.

Il est attendu que les dirigeants de l'UE se penchent à Dublin sur différents obstacles au développement de l'IA, qu'il ​s'agisse de bureaucratie ou de financements, ‌et sur les garde-fous à mettre en place.

Dans la lettre d'invitation au sommet envoyée ⁠la semaine dernière aux dirigeants européens, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a dit penser qu'"étant donné le rythme rapide du développement de l'IA, une première discussion dédiée, au niveau des dirigeants, est désormais nécessaire à ⁠propos des opportunités offertes par ‌l'IA et de ses effets transformateurs sur nos économies et nos sociétés".

Arthur Mensch, directeur ⁠général de Mistral AI, et Geoffrey Hinton, prix Nobel et pionnier de la technologie, participeront au sommet lors duquel ‌ils effectueront un compte-rendu auprès des dirigeants européens.

Pour devenir un acteur majeur de l'IA, l'Europe ⁠va devoir accroître ses efforts. Son projet sur les semiconducteurs ("Chips Act"), adopté en juillet ⁠2023, ne devrait pas lui ‌permettre d'atteindre son objectif d'attirer des fabricants de puces de pointe et de porter d'ici 2030 la part ​de marché du bloc à 20% de la production mondiale ‌de semiconducteurs.

Un plan distinct visant à bâtir sept gigafactories dédiées à l'IA, avec processeurs, serveurs "cloud" et centres de données sous le même toit, ​n'a pour l'heure pas été mis en oeuvre en raison de querelles entre pays de l'UE sur les dépenses allouées à la compétitivité dans le prochain budget pluriannuel du bloc.

A Dublin, les dirigeants européens vont ⁠également évoquer l'Ukraine, une question ajoutée au programme du sommet à la suite des pourparlers trilatéraux entre Ukraine, Russie et Etats-Unis en début de semaine et alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky a rencontré jeudi dans la capitale irlandaise les émissaires du président américain Donald Trump.

Les Européens ont obtenu d'être inclus dans le prochain cycle de négociations organisé par Washington avec Kyiv et Moscou.

(Reportage de Foo Yun Chee, avec la contribution de Philip Blenkinsop ​à Bruxelles; version française Jean Terzian)