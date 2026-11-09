Les directions de BASF et d'Evonik se sont entretenues ce week-end, selon une source proche du dossier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les directeurs généraux et directeurs financiers d'Evonik EVKn.DE , cible d'une OPA, et de BASF BASFn.DE , l'entreprise qui la courtise, se sont entretenus ce week-end, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Un porte-parole d'Evonik n'a pas souhaité faire de commentaire.