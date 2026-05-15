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Les directeurs généraux des entreprises technologiques convoqués au Capitole américain pour une audition en juin
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant l'audience et les poursuites judiciaires aux paragraphes 3 à 6) par Courtney Rozen

Les directeurs généraux de Meta META.O , d'Alphabet GOOGL.O , de TikTok et de Snap SNAP.N ont été invités à revenir au Capitole pour répondre aux questions des législateurs américains sur la sécurité des enfants en ligne, selon un assistant du Sénat.

Le président de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, un républicain, a invité Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai d'Alphabet, Shou Zi Chew de TikTok et Evan Spiegel de Snap, a déclaré Hannah Akey, porte-parole de Grassley.

Ces entreprises font face à des critiques croissantes aux États-Unis concernant la sécurité des enfants et des adolescents. Si les directeurs généraux acceptent l'invitation à une audition, dont Axios a été le premier à faire état, cela permettrait aux membres de la commission judiciaire du Sénat d'interroger les dirigeants sur ces sujets en public. Marsha Blackburn, du Tennessee, et Richard Blumenthal, du Connecticut, deux membres de la commission, s'efforcent de persuader leurs collègues de soutenir une législation obligeant ces entreprises à assumer davantage de responsabilités quant à l'impact de leurs applications sur les enfants et les adolescents.

Le Congrès américain a jusqu'à présent refusé d'adopter une législation complète réglementant les réseaux sociaux, ce qui a incité les États à adopter leurs propres lois. Au moins 20 États ont promulgué l'année dernière des lois sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants, selon la National Conference of State Legislatures, une organisation non partisane qui suit l'évolution des projets de loi au niveau des États.

Snap, Meta, Google d'Alphabet et TikTok font chacun l'objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d'État de Californie, qui les accusent d'avoir conçu des plateformes addictives nuisant à la santé mentale des enfants. Meta et Google d'Alphabet ont perdu la première affaire portée devant un jury en mars, ce qui a donné lieu à un verdict de 6 millions de dollars . TikTok et Snap ont conclu un accord avec le plaignant avant le procès. D'autres procès sont prévus pour l'été.

Les porte-parole de ces entreprises n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

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ALPHABET-A
397,0300 USD NASDAQ -1,01%
META PLATFORMS
613,7100 USD NASDAQ -0,76%
SNAP-A
5,580 USD NYSE +4,01%
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