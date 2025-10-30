Les directeurs généraux de United et d'American participeront à un événement organisé par la Maison-Blanche, alors que l'industrie fait pression pour mettre fin à la fermeture du gouvernement

Les directeurs généraux d'American Airlines AAL.O et de United Airlines UAL.O participeront jeudi à une table ronde à la Maison Blanche avec le vice-président JD Vance, alors que l'industrie de l'aviation réclame la fin de la fermeture du gouvernement qui dure depuis 30 jours et qui a perturbé des milliers de vols, ont déclaré des sources à Reuters.

Scott Kirby, directeur général de United, et Robert Isom, directeur général d'American, se joindront à M. Vance, au secrétaire aux Transports Sean Duffy, à Chris Sununu, directeur général d'Airlines for America, à Jason Ambrosi, président de l'Air Line Pilots Association, et à d'autres personnes lors d'une table ronde sur l'impact de la fermeture qui a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports à travailler sans être payés, ont ajouté les sources.