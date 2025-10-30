Les directeurs généraux de United et d'American assisteront à un événement de la Maison-Blanche alors que l'industrie pousse à la fin de la fermeture du gouvernement

(Ajoute plus de détails, United confirmant sa présence dans les paragraphes 3-8) par David Shepardson

Les directeurs généraux d'American Airlines AAL.O et d'United Airlines UAL.O participeront jeudi à une table ronde à la Maison Blanche afin de faire pression pour mettre fin à la fermeture du gouvernement qui dure depuis 30 jours, suite à une augmentation des retards de vols imputés à l'absence des contrôleurs aériens, ont déclaré des sources à Reuters.

Scott Kirby, directeur général de United, et Robert Isom, directeur général d'American, rejoindront le vice-président JD Vance, le secrétaire aux Transports Sean Duffy, le directeur général d'Airlines for America Chris Sununu, le président de l'Air Line Pilots Association Jason Ambrosi et d'autres personnes lors d'une table ronde sur l'impact de la fermeture qui a forcé 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports à travailler sans être payés, ont ajouté les sources.

United a confirmé la présence de Scott Kirby. American, Delta DAL.N et Southwest LUV.N n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat. Les compagnies aériennes ont à plusieurs reprises demandé qu'il soit mis fin à la fermeture, en invoquant les risques pour la sécurité de l'aviation .

La réunion intervient alors que le shutdown exacerbe les pénuries de personnel préexistantes, forçant plus de 63 000 contrôleurs aériens et agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire. Cette situation a entraîné une augmentation des absences imprévues, menaçant de provoquer des perturbations généralisées similaires à celles qui ont permis de mettre fin à la fermeture du gouvernement en 2019.

Sean Duffy a déclaré que 44% des retards dimanche et 24% lundi étaient dus à des absences de contrôleurs aériens, contre 5% en moyenne avant le shutdown.

Des centaines de contrôleurs aériens ont pris un deuxième emploi pour payer leurs factures après avoir manqué leur premier salaire complet mardi, et les compagnies aériennes et d'autres font don de nourriture aux agents de la TSA et à d'autres travailleurs fédéraux dans les aéroports.

La FAA compte environ 3 500 contrôleurs aériens de moins que les niveaux d'effectifs visés, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours, même avant le shutdown.

En 2019, une fermeture de 35 jours a pris fin après qu'un pic d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA ait réussi à faire pression sur Washington pour rouvrir le gouvernement.