 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 008,61
-1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les directeurs généraux de Goldman et Morgan Stanley avertissent que les marchés boursiers se dirigent vers une correction
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement avec les commentaires de Goldman Sachs, détails et contexte sur les marchés)

Les dirigeants de Morgan Stanley

MS.N et de Goldman Sachs GS.N ont averti mardi que les marchés boursiers mondiaux pourraient se diriger vers une correction, soulignant une préoccupation croissante que l'optimisme des investisseurs a conduit les valorisations à des niveaux élevés.

Les craintes d'une bulle boursière surviennent alors que l'indice de référence S&P 500 .SPX poursuit son ascension fulgurante, atteignant à plusieurs reprises des niveaux record et évoquant les souvenirs du boom de l'Internet.

"Nous devrions nous réjouir de la possibilité qu'il y ait des baisses de 10 à 15 % qui ne soient pas dues à une sorte d'effet de falaise macroéconomique", a déclaré Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, lors du Global Financial Leaders' Investment Summit qui s'est tenu à Hong Kong.

Jusqu'à présent, les marchés ont largement ignoré les préoccupations relatives à l'inflation, aux taux d'intérêt élevés, à l'incertitude politique liée à l'évolution de la dynamique commerciale et à la fermeture du gouvernement fédéral, qui en est à sa cinquième semaine.

"Ces cycles peuvent durer un certain temps. Mais il y a des choses qui vont changer le sentiment et créer des baisses, ou changer la perspective de la trajectoire de croissance, et aucun d'entre nous n'est assez intelligent pour les voir avant qu'elles ne se produisent", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman, lors du sommet.

En début de semaine, les codirecteurs des investissements du fonds spéculatif Bridgewater Associates avaient également averti que les investisseurs négligeaient les risques croissants qui pèsent sur la stabilité actuelle du marché et les limites du boom de l'intelligence artificielle, en particulier aux États-Unis.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
785,660 USD NYSE -0,46%
MORGAN STANLEY
163,680 USD NYSE -0,21%
S&P 500 INDEX
6 851,97 Pts CBOE +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank