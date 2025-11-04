Les directeurs généraux de Goldman et Morgan Stanley avertissent que les marchés boursiers se dirigent vers une correction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement avec les commentaires de Goldman Sachs, détails et contexte sur les marchés)

Les dirigeants de Morgan Stanley

MS.N et de Goldman Sachs GS.N ont averti mardi que les marchés boursiers mondiaux pourraient se diriger vers une correction, soulignant une préoccupation croissante que l'optimisme des investisseurs a conduit les valorisations à des niveaux élevés.

Les craintes d'une bulle boursière surviennent alors que l'indice de référence S&P 500 .SPX poursuit son ascension fulgurante, atteignant à plusieurs reprises des niveaux record et évoquant les souvenirs du boom de l'Internet.

"Nous devrions nous réjouir de la possibilité qu'il y ait des baisses de 10 à 15 % qui ne soient pas dues à une sorte d'effet de falaise macroéconomique", a déclaré Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, lors du Global Financial Leaders' Investment Summit qui s'est tenu à Hong Kong.

Jusqu'à présent, les marchés ont largement ignoré les préoccupations relatives à l'inflation, aux taux d'intérêt élevés, à l'incertitude politique liée à l'évolution de la dynamique commerciale et à la fermeture du gouvernement fédéral, qui en est à sa cinquième semaine.

"Ces cycles peuvent durer un certain temps. Mais il y a des choses qui vont changer le sentiment et créer des baisses, ou changer la perspective de la trajectoire de croissance, et aucun d'entre nous n'est assez intelligent pour les voir avant qu'elles ne se produisent", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman, lors du sommet.

En début de semaine, les codirecteurs des investissements du fonds spéculatif Bridgewater Associates avaient également averti que les investisseurs négligeaient les risques croissants qui pèsent sur la stabilité actuelle du marché et les limites du boom de l'intelligence artificielle, en particulier aux États-Unis.