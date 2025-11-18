 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 987,00
-1,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les directeurs généraux de Detroit Three et le vice-président de Tesla invités à témoigner lors d'une audition au Sénat américain
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les directeurs généraux des trois constructeurs automobiles de Detroit et un haut responsable de Tesla ont été invités à participer à une audition du Sénat le 14 janvier sur l'impact des réglementations automobiles et des prix des véhicules, a appris Reuters.

Mary Barra, directrice générale de General Motors GM.N , Jim Farley, directeur général de Ford F.N , Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI et Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie automobile de Tesla TSLA.O , ont été invités à participer à l'audition de la commission sénatoriale du commerce, dont l'existence n'avait pas été annoncée précédemment, et qui examinera l'impact des émissions des véhicules et des réglementations sur les véhicules électriques sur les prix de l'automobile. "Cette audition examinera comment l'ingérence du gouvernement continue de rendre les véhicules chers et hors de portée des clients américains et comment nous pouvons rétablir la concurrence et le choix", a déclaré Ted Cruz, président de la commission du commerce du Sénat, dans une déclaration à Reuters, notant que le prix moyen d'une voiture a plus que doublé au cours de la dernière décennie.

Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,040 USD NYSE +1,28%
GENERAL MOTORS
68,190 USD NYSE +0,43%
STELLANTIS
8,394 EUR MIL -4,44%
TESLA
402,3544 USD NASDAQ -1,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank