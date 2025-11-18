Les directeurs généraux de Detroit Three et le vice-président de Tesla invités à témoigner lors d'une audition au Sénat américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les directeurs généraux des trois constructeurs automobiles de Detroit et un haut responsable de Tesla ont été invités à participer à une audition du Sénat le 14 janvier sur l'impact des réglementations automobiles et des prix des véhicules, a appris Reuters.

Mary Barra, directrice générale de General Motors GM.N , Jim Farley, directeur général de Ford F.N , Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI et Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie automobile de Tesla TSLA.O , ont été invités à participer à l'audition de la commission sénatoriale du commerce, dont l'existence n'avait pas été annoncée précédemment, et qui examinera l'impact des émissions des véhicules et des réglementations sur les véhicules électriques sur les prix de l'automobile. "Cette audition examinera comment l'ingérence du gouvernement continue de rendre les véhicules chers et hors de portée des clients américains et comment nous pouvons rétablir la concurrence et le choix", a déclaré Ted Cruz, président de la commission du commerce du Sénat, dans une déclaration à Reuters, notant que le prix moyen d'une voiture a plus que doublé au cours de la dernière décennie.