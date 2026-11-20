Les difficultés rencontrées par Anthropic après son introduction en bourse constituent un retour à la réalité pour le secteur de l'IA

L’ ANT.O e arrivée très médiatisée d’Anthropic à Wall Street s’est soldée par un échec vendredi, alors qu’un effondrement spectaculaire du secteur de l’IA a montré que même une introduction en bourse retentissante ne pouvait dissiper la morosité qui pèse sur le secteur.

En tant que premier grand fabricant de modèles d’apprentissage automatique à entrer en bourse, Anthropic est largement considéré comme un indicateur du secteur de l’IA, et son introduction avait été perçue comme un coup de pouce potentiel pour un secteur qui peine à se redresser.

Mais le titre a clôturé à 88,91 dollars, soit 8,5 % de moins que la clôture de jeudi et non loin de son prix d’introduction de 83 dollars, tandis que les baisses enregistrées par d’autres poids lourds de la technologie suggéraient que cette introduction en bourse n’avait guère contribué à endiguer la vague de ventes généralisée.

« Anthropic s’est essoufflé relativement vite. Je ne pense pas que les investisseurs considèrent qu’il y ait un problème intrinsèque au niveau de l’entreprise, de sa direction ou de son activité. Je pense qu’ils sont simplement sceptiques vis-à-vis de ce marché », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Le boom de l’IA a été mis à mal au cours du dernier mois, alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que les dépenses consacrées à cette technologie, qui devraient selon certaines estimations dépasser les 1 000 milliards de dollars cette année, ne génèrent pas de rendements assez rapidement.

Les craintes liées aux obstacles politiques à la construction de centres de données et aux remous au sein de la direction du fabricant de puces Nvidia NVDA.O ont également alimenté ces inquiétudes.

« Les investisseurs croient toujours en l’IA, mais ils se montrent de plus en plus sélectifs quant au prix qu’ils sont prêts à payer pour cette croissance », a déclaré David Miller, directeur des investissements chez Catalyst Funds.

Parmi les titres des « Magnificent Seven », Nvidia a chuté d’environ 14 %, Meta Platforms META.O a perdu près de 6 %, Amazon AMZN.O a reculé d’environ 4 % et Microsoft MSFT.O a clôturé en baisse de 3 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également reculé: AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont respectivement perdu environ 13 % et 12 % , tandis qu’ Intel INTC.O a cédé environ 8 %.

L’attention se porte désormais sur une éventuelle introduction en bourse d’un autre leader de l’IA, OpenAI, qui pourrait constituer un nouveau test de l’appétit des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA. OpenAI a indiqué qu’elle pourrait entrer en bourse l’année prochaine.

Malgré un solide pipeline d’introductions en bourse d’entreprises de premier plan dans les domaines de l’IA et des infrastructures, nombre d’entre elles ont repoussé leurs projets d’introduction en bourse à 2027.

LA PATIENCE POURRAIT ÊTRE RÉCOMPENSÉE

L’action d’Anthropic pourrait trouver un soutien dans les semaines à venir. Intropic, une société londonienne spécialisée dans l’analyse des rééquilibrages d’indices, estime que les fonds indiciels pourraient représenter jusqu’à 30 % des achats d’actions d’Anthropic d’ici la fin de l’année.

La volatilité à court terme pourrait toutefois persister, à mesure que l’euphorie initiale liée à l’introduction en bourse s’estompe et que les investisseurs évaluent si une valorisation d’environ 40 fois le chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois est tenable.

Mais Morgan Stanley, le chef de file chargé de stabiliser le cours de l’action Anthropic après son entrée en bourse, a clôturé une position destinée à cet effet, a indiqué la société, supprimant ainsi un pilier de soutien potentiel pour le titre.

Anthropic affichait une valorisation entièrement diluée d’environ 1 600 milliards de dollars au dernier cours, et une capitalisation boursière de 1 200 milliards de dollars sur la base des actions en circulation.

« Nous préconisons la patience concernant Anthropic et recommandons d’évaluer la société au fur et à mesure qu’elle publie ses résultats », a déclaré Kaush Amin, responsable des investissements sur les marchés privés chez US Bank Asset Management, ajoutant que la valorisation actuelle « suppose des années de croissance rapide ».

Cette introduction en bourse n’a guère contribué à apaiser les inquiétudes plus générales concernant la santé du secteur de l’IA. Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en forte baisse jeudi, tandis que les contrats à terme laissaient entrevoir de nouvelles baisses vendredi.

PARALLÈLES AVEC SPACEX

L’introduction en bourse d’Anthropic a suscité des comparaisons avec celle de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, dont la cotation à la Bourse de en juin avait constitué la deuxième plus importante introduction en bourse de l’histoire.

Anthropic a levé 93,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse après que les souscripteurs ont exercé une option d’achat d’actions supplémentaires, dépassant ainsi les 85,7 milliards de dollars levés par SpaceX pour devenir la plus importante introduction en bourse de l’histoire.

Bien que les deux entreprises aient des modèles économiques différents, certains investisseurs ont invoqué les fortes fluctuations du cours de SpaceX au cours des semaines qui ont suivi son entrée en bourse pour recommander la prudence quant à l’achat d’actions Anthropic immédiatement après son introduction.

« Il y aura une certaine volatilité, comme cela a été le cas avec SpaceX. Beaucoup de gens vont céder à la peur de passer à côté (FOMO). Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de se précipiter dès la première séance », a déclaré Rob Hackel, directeur général de la société de conseil financier et de courtage RF Lafferty & Co.

L'action SpaceX a chuté de près de 8 %.

Les investisseurs particuliers ont échangé jeudi pour environ 772 millions de dollars d’actions Anthropic, un record pour une première journée de cotation depuis que Vanda Research a commencé à suivre ces données en 2012.

Les fortes fluctuations du titre ont conduit les investisseurs à évaluer les perspectives d’un rebond par rapport à celles de nouvelles pertes. Le trading d’options, qui devrait débuter la semaine prochaine, pourrait accentuer cette volatilité.

« Le contexte n’est pas favorable à Anthropic pour le moment », a déclaré Carsten Hesse, responsable des événements liés aux indices chez Berenberg.