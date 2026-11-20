Les difficultés rencontrées par Anthropic après son introduction en bourse constituent un retour à la réalité pour le secteur de l'IA

Vendredi, l'action Anthropic a chuté de 6 % en pré-ouverture, reculant après des débuts en bourse prometteurs qui avaient propulsé ce laboratoire spécialisé dans l'IA au rang des entreprises américaines les plus valorisées, sans toutefois parvenir à raviver l'enthousiasme des investisseurs pour le secteur.

Largement considéré comme un indicateur du secteur de l’IA, Anthropic pourrait donner un premier aperçu de l’appétit des investisseurs pour ce secteur après une période mouvementée, une baisse soutenue risquant d’aggraver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et les dépenses massives dans le domaine de l’IA.

Le titre ANT.O s’établissait à 91,24 dollars, en dessous du cours de clôture de jeudi, ce qui confère à Anthropic une valorisation entièrement diluée d’environ 1 700 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 1 200 milliards de dollars sur la base des actions en circulation.

Le titre devrait rester au centre de l’attention pour tout signe de volatilité, à mesure que l’euphorie initiale entourant l’introduction en bourse s’estompe et que les investisseurs évaluent si une valorisation d’environ 40 fois le chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois peut être maintenue.

« Une baisse du cours de l’action est normale après une introduction en bourse très médiatisée, mais nous ne savons pas si cette baisse sera comparable à celle d’autres introductions en bourse ou si elle sera plus volatile, ce qui devrait alerter les investisseurs », a déclaré Tejal Patel, directrice exécutive chez SOC Investment Group.

Jeudi, l’action Anthropic a clôturé à 13 % en dessous de son cours d’ouverture, renforçant les craintes d’une volatilité persistante au cours des premières semaines, certains investisseurs cherchant à réaliser des gains rapides.

« Nous ne qualifierions pas cette valorisation de bon marché. À ce niveau de valorisation, le plan de croissance est en grande partie déjà pris en compte dans le cours », a déclaré Harrison Rolfes, analyste de recherche senior spécialisé dans les entreprises privées chez PitchBook.

« Historiquement, les grandes introductions en bourse ont généré des rendements modestes au cours de leur première année. »

L’attention se porte désormais sur une éventuelle introduction en bourse d’OpenAI, qui pourrait constituer le prochain test majeur de l’appétit des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA. OpenAI a indiqué qu’elle pourrait entrer en bourse l’année prochaine.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en forte baisse jeudi, et les contrats à terme laissaient présager une nouvelle journée de recul vendredi.

PARALLÈLES AVEC SPACEX

L’introduction en bourse d’Anthropic a suscité des comparaisons avec celle de SpaceX d’Elon Musk SPCX.O , qui est entrée en bourse en juin après avoir réalisé la deuxième plus grande introduction en bourse de l’histoire.

Bien que les deux entreprises aient des modèles économiques différents, certains investisseurs ont invoqué les fortes fluctuations de SpaceX au cours des semaines qui ont suivi son entrée en bourse pour recommander la prudence quant à l’achat d’actions Anthropic immédiatement après sa cotation.

« Il y aura une certaine volatilité, comme cela a été le cas avec SpaceX. Beaucoup de gens vont être pris par la peur de passer à côté (FOMO). Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de se précipiter dès la première séance », a déclaré Rob Hackel, directeur général de la société de conseil financier et de courtage RF Lafferty & Co.

Les investisseurs particuliers ont échangé jeudi pour environ 772 millions de dollars d’actions Anthropic, un record pour une première journée de cotation depuis que Vanda Research a commencé à suivre ces données en 2012.

La concurrence pourrait également peser sur le moral des investisseurs.

Apple AAPL.O développe actuellement un agent d’IA capable d’effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs, s’implantant ainsi sur un marché déjà conquis par OpenAI, Anthropic et Meta Platforms META.O , a rapporté vendredi Bloomberg News.