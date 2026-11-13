Les difficultés du secteur technologique américain profitent aux marchés boursiers européens

Les turbulences mondiales dans le secteur technologique, exacerbées par le départ surprise cette semaine du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , pourraient bien être une aubaine pour les marchés boursiers européens , signe que l’absence de géants technologiques dans la région la protège des bouleversements du secteur de l’IA .

Pendant une grande partie de la reprise du secteur technologique, l’absence relative de sociétés technologiques à très forte capitalisation en Europe était considérée comme un désavantage, mais cette faiblesse est en train de se transformer en un facteur favorable potentiel .

Alors que les investisseurs évaluent les répercussions pour le fabricant de puces le plus valorisé au monde et pour l’ensemble du secteur, les actions européennes ont surperformé.

L’ .STOXX paneuropéen STOXX 600 a atteint jeudi un niveau record et s’apprête à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juin, soutenu par la croissance des bénéfices dans des secteurs moins directement tributaires de la conjoncture du secteur de l’IA, comme l’énergie.

Alors que le STOXX 600 affiche une hausse d’environ 2,6 % depuis le début du mois, l’indice Nasdaq-100 .NDX reste stable et le Nikkei japonais .N225 recule d’un peu plus de 3%.

“Le marché se diversifie et d’autres thèmes émergent”, a déclaré Alberto Conca, directeur des investissements chez le gestionnaire de fortune suisse LFG+Zest, s’exprimant avant le départ de Huang.

“L’Europe, qui est plus défensive, pourrait continuer à bien se comporter.”

Les investisseurs soulignent toutefois que toute protection serait relative. Si la moindre concentration de l’Europe dans les valeurs technologiques pourrait amortir les turbulences liées à l’IA, une vague de ventes plus généralisée à Wall Street pèserait probablement sur les actions mondiales.

Il en résulte une rotation loin de certains des titres liés à l’IA les plus prisés du marché, en proie à des interrogations sur les valorisations, les dépenses financées par l’endettement et la perspective d’une surveillance accrue suite au raz-de-marée électoral des démocrates aux élections de mi-mandat.

Sur une période de deux mois, l’indice STOXX a progressé de plus de 4%, tandis que le S&P 500 .SPX a perdu environ 0,8% et que les indices asiatiques à forte composante technologique, en Corée du Sud .KS11 et à Taïwan .TWII , ont reculé respectivement de 23% et 9%.

Des résultats solides et des données économiques meilleures que prévu agissent également comme des amortisseurs face aux récentes turbulences sur le marché obligataire français , déclenchées par les inquiétudes liées à l’endettement élevé , tandis que le moral s’est également amélioré grâce à la récente baisse des prix de l’énergie.

Si le choc énergétique provoqué par la guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les bénéfices des entreprises du secteur de l’énergie , il a également pesé sur la croissance économique compte tenu de la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations d’énergie.

Dans l’ensemble, les entreprises de l’indice STOXX 600 sont en passe d’afficher une croissance trimestrielle de leurs bénéfices de 25%, la plus forte depuis quatre ans, selon les données de LSEG, les entreprises du secteur de l’énergie étant en tête.

MOINS D'EXPOSITION AU SECTEUR TECHNOLOGIQUE

L’exposition la plus directe de l’Europe à la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et de l’IA passe par des entreprises telles qu’ASML ASML.AS , Siemens Energy ENR1n.DE et Infineon IFXGn.DE .

Cependant, contrairement à Wall Street et à certains marchés asiatiques, où une poignée de géants technologiques représente une part disproportionnée de la performance du marché, l’Europe offre une exposition plus diversifiée aux entreprises des secteurs de la finance, de la santé et de l’énergie.

Cet écart se reflète dans la composition des indices de référence. Les technologies de l’information représentent plus de 35% de l’indice MSCI USA Investable Market, Nvidia à elle seule représentant environ 6,6% de l’indice. En revanche, ce secteur ne pèse que 8,8% dans son équivalent européen.

Les bénéficiaires directs des dépenses d’investissement liées à l’IA représentent 8% des bénéfices de l’indice MSCI Europe, selon les estimations de Morgan Stanley, tandis que les banques, qui ont tendance à profiter des périodes de forte inflation , représentent 21% du total des bénéfices.

L’indice FTSE .FTSE de Londres est également relativement moins axé sur les technologies, ont indiqué les analystes, offrant ainsi une alternative à ceux qui cherchent à réduire leur exposition à un secteur en pleine turbulence.

“La part des technologies a augmenté dans tous les indices à travers le monde et il faut se diversifier encore davantage que par le passé”, a déclaré Justin Onuekwusi, directeur général des investissements chez St. James’s Place à Londres.

“Cela signifie s’orienter davantage vers des marchés comme le Royaume-Uni ou l’Europe, où la technologie occupe une place moins importante”, a-t-il ajouté, précisant qu’il surpondérait les actions britanniques.

Willem Sels, directeur des investissements mondiaux chez HSBC Private Bank, a souligné qu’en dollars, le marché britannique avait surperformé celui des États-Unis sur une période de cinq ans.

“Cela montre bien l’intérêt d’élargir son champ d’action”, a-t-il ajouté.