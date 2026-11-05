Les difficultés de Kimberly-Clark sur le marché chinois des couches persistent, alors que l'entreprise maintient ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 6 et 9)

par Alexander Marrow et Koyena Das

Kimberly-Clark KMB.O , fabricant de la marque Huggies, a maintenu jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, et a imputé la baisse de ses ventes organiques à de fausses allégations concernant la qualité de ses couches en Chine.

Le scandale des couches a éclaté en juin lorsque l’autorité de régulation du marché chinoise a ouvert une enquête à la suite d’informations selon lesquelles les couches vendues par Huggies et les marques chinoises Babycare et Bibabebe contenaient du formamide, une substance pouvant irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires.

Bien que les autorités chinoises aient innocenté les produits de Kimberly-Clark en octobre , affirmant qu’aucune trace de formamide n’avait été détectée et réfutant ainsi les fausses allégations relayées sur les réseaux sociaux, cette affaire, qui a pesé sur l’entreprise au cours des deux derniers trimestres, devrait se poursuivre.

Le fabricant de Kleenex prévoit une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires inférieure d’environ 100 points de base à sa croissance moyenne pondérée dans les catégories et les pays où il est présent. Cela reflète principalement l’impact défavorable d’environ 100 points de base lié aux perturbations en Chine, a déclaré Kimberly-Clark.

La société, qui a récemment finalisé l’acquisition, pour un montant d’environ 40 milliards de dollars, de Kenvue, le fabricant du Tylenol, prévoit une croissance annuelle de son bénéfice par action ajusté à un chiffre élevé, à taux de change constant.

À l’instar de nombreux concurrents, Kimberly-Clark met en avant de nouvelles innovations, telles que les culottes d’apprentissage Pull-Ups dotées d’une couche permettant aux enfants d’apprendre à distinguer le mouillé du sec, mais la hausse des coûts pourrait constituer un frein, a déclaré le directeur financier Nelson Urdaneta.

Le chiffre d’affaires organique du troisième trimestre a reculé de 1,3%, pénalisé par un impact de 270 points de base lié aux réclamations concernant la Chine, ainsi que par l’évolution des niveaux de stocks des détaillants en Amérique du Nord.

Les volumes en Amérique du Nord ont progressé de 2%, tandis que ceux du segment international des soins personnels ont reculé de 4,6% au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Les gains de productivité ont été partiellement compensés par une inflation plus forte résultant du conflit au Moyen-Orient et par la hausse des coûts de fret au comptant, a déclaré M. Urdaneta dans un discours préparé.

La marge brute ajustée s’est établie à 35,5%, en baisse de 130 points de base par rapport à l’année précédente, pénalisée par une baisse des prix de 1,1% malgré la hausse des coûts des intrants et les investissements dans la chaîne d’approvisionnement.