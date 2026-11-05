Les difficultés de Kimberly-Clark sur le marché chinois des couches persistent, alors que l'entreprise maintient ses prévisions annuelles

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par Alexander Marrow et Koyena Das

Le fabricant de couches Huggies, Kimberly-Clark KMB.O , a maintenu jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, et a imputé la baisse de ses ventes organiques à de fausses allégations concernant la qualité de ses couches en Chine, qui continuent de peser sur la demande.

Cette affaire a éclaté en juin, lorsque l'autorité chinoise de régulation des marchés a ouvert une enquête à la suite d'informations selon lesquelles les couches vendues par Huggies et les marques chinoises Babycare et Bibabebe contenaient du formamide, une substance pouvant irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires.

Bien que les autorités chinoises aient innocenté les produits de Kimberly-Clark en octobre , affirmant qu’aucune trace de formamide n’avait été détectée et réfutant ainsi les fausses allégations relayées sur les réseaux sociaux, cette affaire, qui a pénalisé l’entreprise au cours des deux derniers trimestres, devrait se poursuivre.

Le fabricant des mouchoirs Kleenex prévoit une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires inférieure d’environ 100 points de base à sa croissance moyenne pondérée dans les catégories et les pays où il est présent. Cela reflète principalement l’impact défavorable d’environ 100 points de base lié aux perturbations en Chine, a déclaré Kimberly-Clark.

L’entreprise, qui vient de finaliser l’acquisition, pour environ 40 milliards de dollars, de Kenvue, le fabricant du Tylenol, prévoit également une croissance annuelle de son bénéfice par action ajusté à un chiffre élevé, à taux de change constant.

Son chiffre d’affaires organique au troisième trimestre a reculé de 1,3 %, pénalisé par un impact de 270 points de base lié aux réclamations en Chine, ainsi que par l’évolution des niveaux de stocks des détaillants en Amérique du Nord.

Les volumes en Amérique du Nord ont progressé de 2 %, tandis que ceux de son segment international des soins personnels ont reculé de 4,6 % au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Le chiffre d’affaires net trimestriel, s’élevant à 4,13 milliards de dollars, est conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

La marge brute ajustée s’est établie à 35,5 %, en baisse de 130 points de base par rapport à l’année précédente, pénalisée par une baisse des prix de 1,1 % malgré la hausse des coûts des intrants et les investissements dans la chaîne d’approvisionnement.

Son concurrent Procter & Gamble PG.N a également maintenu ses prévisions annuelles et a mis en garde contre la hausse des coûts des matières premières, de l’énergie et du fret.