Les devises volatiles en verve avec le retour de l'appétit pour le risque

Plusieurs devises considérées comme plus volatiles prenent de la hauteur mardi à la faveur d'un retour de l'appétit pour le risque, alors que la crise bancaire aux Etats-Unis semble en voie de stabilisation.

A l'inverse, les deux grands vainqueurs de la journée de lundi, à savoir le franc suisse et le yen, dopés par une poussée d'anxiété générale, se replient.

Le dollar canadien, la couronne suédoise, le rand sud-africain gagnent tous du terrain sur dollar et euro.

Vers 19H40 GMT, le billet vert progressait lui de 0,69% face au yen, à 134,14 yens pour un dollar, et de 0,09% face au franc suisse, à 0,9129 franc suisse pour un euro.

"La tension est redescendue autour de ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank et Signature Bank", deux établissements qui ont fait faillite la semaine dernière, a expliqué Christopher Vecchio, de Tastylive.

De manière générale, "le stress lié aux conditions de financement sur les marchés se calme et, du coup, les gens vendent leurs obligations", dit-il, et le goût pour les actifs plus risqués est progressivement revenu, ce qui a profité à certaines devises périphériques.

Quant au dollar, il est en léger recul face à l'euro et à la livre, mais se stabilise après avoir été bousculé la veille.

L'indicateur américain du jour, l'indice des prix à la consommation CPI, est ressorti conforme aux attentes (+6,0% sur un an en février) et montre une décélération de l'inflation (+6,4% en janvier).

Pour Bill Adams, de Comerica Bank, le rapport de mardi laisse penser que la banque centrale américaine (Fed) "va probablement relever son taux directeur d'un quart de point" la semaine prochaine, car "l'inflation reste beaucoup trop élevée" et le marché de l'emploi toujours vigoureux.

"Mais le marché ne croit pas que la Fed pourra aller beaucoup plus loin", notamment du fait des turbulences constatées récemment au sein du secteur bancaire, selon Christopher Vecchio, ce qui prive le dollar de soutien.

