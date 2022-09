Les devises européennes au supplice face au dollar

La plupart des devises européennes souffraient le martyre face au dollar mardi, lestées par une crise énergétique majeure, le spectre de l'inflation et une possible escalade de la Russie face à l'Ukraine.

La livre sterling a frôlé son plus bas niveau depuis 37 ans, à 1,1357 dollar pour un dollar contre 1,1351 vendredi, avant de se reprendre légèrement.

La monnaie unique évoluait elle sensiblement en-deçà de la parité avec le billet vert, à 0,9975 dollar pour un euro vers 20h20 GMT.

Pour Adam Button, de ForexLive, la position des devises européennes a encore été fragilisée mardi par la perspective d'une possible "escalade de la Russie en Ukraine".

Les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine ont annoncé mardi la tenue, dans l'urgence, de "référendums" d'annexion par la Russie, du 23 au 27 septembre, alors que la contre-offensive de l'Ukraine lui a permis de reconquérir des territoires ces derniers jours.

Au-delà du conflit ukrainien et de la crise énergétique, "le marché voit l'Europe, dans son ensemble, en difficulté, et s'attend à une récession prononcée et redoute que l'inflation ne soit hors de contrôle", a expliqué M. Button.

Les prix à la production en Allemagne ont bondi de 7,9% en août par rapport à juillet. Cette progression d'une ampleur sans précédent d'un mois sur l'autre, selon les chiffres officiels publiés mardi, et nettement plus forte que prévu, est un nouveau signe de la persistance, voire de l'aggravation de l'inflation en zone euro.

Quant à la livre, s'ajoute aux boulets qui plombent l'Europe le poids des mesures de la nouvelle Première ministre Liz Truss, qui pourraient faire grimper le déficit à 9% du produit intérieur brut et la dette à 105% de ce même PIB d'ici 2024/25, selon les analystes de Barclays.

"Le gouvernement britannique a choisi d'assumer une partie de la facture de la crise énergétique et le marché se demande comment il va la financer", observe M. Button.

Les cambistes n'excluent plus de voir livre et dollar à parité, ce qui serait une première historique, a indiqué Matt Weller, de StoneX.

Autre signe de la position ultra-dominante du dollar face aux devises européennes, la couronne suédoise est descendue mardi à son plus bas niveau depuis 21 ans, alors même que la Banque de Suède avait relevé, le jour même, son principal taux directeur d'un point de pourcentage, une hausse inédite.

Pour Joe Manimbo, de Convera, le billet vert continue de bénéficier des attentes des cambistes, qui voient majoritairement la Fed remonter son principal taux directeur de 0,75 point de pourcentage mercredi, et de 2 points au total de septembre et décembre.

