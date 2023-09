Les devises des pays riches en matières premières bien orientées

(AOF) - Les devises du G10 les plus performantes la semaine dernière ont été le dollar canadien, qui a progressé de 0,5% contre le dollar américain et le dollar australien, en hausse de 0,2% contre la devise américaine, observe MUFG. La monnaie canadienne a profité de la poursuite de la hausse du prix du pétrole. Celle-ci se prolonge aujourd'hui, avec un baril de Brent en hausse de près de 1% à 94,84 dollars et un baril de WTI, s'adjugeant plus de 1% à 91,89 dollars.

" Le dollar australien a été soutenu la semaine dernière par la publication de données provisoires indiquant que le pessimisme des investisseurs mondiaux à l'égard des perspectives de l'économie chinoise pourrait avoir dépassé son point culminant ", explique MUFG.

Principal indicateur de la consommation des ménages dans l'Empire du Milieu, les ventes au détail ont progressé le mois dernier de 4,6% sur un an, selon des chiffres officiels du Bureau national des statistiques (BNS). Elles étaient attendues en augmentation de 3% après une hausse de 2,5% en juillet.