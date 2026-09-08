Les deux revers de Novartis en matière de médicaments accentuent la pression sur son portefeuille de produits en développement et sur son directeur général

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* Les actions chutent de 9 %, en passe d'enregistrer leur pire journée depuis 2020

* Cet échec clinique marque le deuxième revers rapide pour le pipeline de Novartis

* Cette chute fait perdre environ 24 milliards de francs suisses à la capitalisation boursière du laboratoire pharmaceutique

(Mise à jour des cours de l'action, ajout de détails sur l'objectif de l'essai au paragraphe 3, et de commentaires d'analystes aux paragraphes 19 et 20)

par Bhanvi Satija, Dave Graham et Marleen Kaesebier

Novartis NOVN.S a annoncé mardi que son médicament expérimental destiné à traiter une maladie entraînant une atrophie musculaire avait échoué lors d’un essai clinique de phase avancée. Il s’agit du deuxième revers majeur en quelques jours, ce qui a fait chuter le cours de l’action du laboratoire pharmaceutique suisse d’environ 9 %, lors de l’une de ses pires journées boursières jamais enregistrées.

Cet échec du del-desiran, que Novartis a obtenu grâce à sa récente acquisition d'Avidity pour 12 milliards de dollars, accentue la pression sur le directeur général Vas Narasimhan et sa stratégie de fusions-acquisitions visant à renforcer le portefeuille de produits de l'entreprise.

Le médicament était testé dans le cadre de la dystrophie myotonique, une maladie entraînant une atrophie musculaire pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé. Novartis a déclaré que le médicament n’avait pas atteint son objectif principal, à savoir améliorer le temps d’ouverture de la main (vHOT), un indicateur mesurant la rapidité avec laquelle les patients peuvent ouvrir la main après avoir serré le poing, ce qui permet d’évaluer la raideur musculaire.

Ce médicament « aurait dû être un pari incontournable pour l’entreprise », a déclaré James Eugene, analyste chez Verso Investment Management, actionnaire de Novartis, ajoutant que cet échec allait accentuer la pression sur les opérations de rachat et les autres médicaments en cours de développement.

« Ce récent revers aurait ébranlé la confiance dans sa stratégie d’acquisition, compte tenu de l’ampleur de l’opération et des attentes relativement élevées quant au succès du del-desiran. »

L’échec de cet essai signifie que Novartis a désormais échoué à deux des trois tests clés prévus cette année pour son portefeuille de produits en développement. L’entreprise a également récemment interrompu huit des dix études consacrées à une thérapie cellulaire expérimentale, le rap-cel, après le décès de trois patients.

L'ÉCHEC DE L'ESSAI ÉBRANLE LA CONFIANCE DANS LE PORTEFEUILLE DE PRODUITS DE NOVARTIS

Les actions de Novartis, qui ont chuté de plus de 10 % à un moment donné et s’acheminaient vers une baisse record, se négocient à nouveau à un niveau proche de celui du début de l’année. Cette chute a fait perdre environ 24 milliards de francs suisses (30 milliards de dollars) à la capitalisation boursière de l’entreprise.

Les analystes de Barclays avaient estimé le chiffre d’affaires annuel maximal du del-desiran à 3,1 milliards de dollars et attribué à ce médicament une probabilité de succès de 60 % à la suite de données positives issues des essais de phase intermédiaire.

Shreeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis, a déclaré que le développement de traitements pour des maladies telles que la dystrophie myotonique de type 1 restait un défi et que les revers faisaient partie du progrès scientifique.

Ces résultats ont également pesé sur d’autres laboratoires pharmaceutiques lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains. Les actions de Dyne Therapeutics DYN.O et de Sarepta Therapeutics SRPT.O , qui développent des traitements contre la dystrophie musculaire, ont chuté respectivement de 27 % et 11 %.

Les investisseurs comptaient sur le del-desiran, le pelacarsen (médicament cardiaque) et le remibrutinib (anti-inflammatoire) pour stimuler la croissance, alors que Novartis est confronté à une baisse des ventes de son ancien médicament Entresto et se prépare à l’expiration de brevets au début de la prochaine décennie.

« Beaucoup de choses dépendent du remibrutinib, et la pression est désormais plus forte pour qu’il fasse ses preuves », a déclaré Eugene. Ce médicament a donné de bons résultats dans une étude sur la sclérose en plaques et les données d’un autre essai clinique portant sur une maladie de la peau sont attendues dans le courant de l’année.

Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, a déclaré qu’il ne modifiait pas ses évaluations concernant les deux autres traitements acquis par Novartis via Avidity, bien que ce dernier revers ait encore affaibli la confiance dans l’entreprise et que certains investisseurs soientsusceptibles de se détourner du titre.

PRESSION SUR LE directeur général NARASIMHAN

Les résultats concernant le del-desiran interviennent au lendemain d’une chute de plus de 3 % du cours de l’action Novartis, suite à l’échec de l’essai très suivi portant sur un médicament contre le cholestérol , le pelacarsen, qui était également considéré comme une opportunité potentielle d’un milliard de dollars.

Ces échecs successifs accentuent la pression sur Narasimhan, qui s’est attaché à reconstruire le portefeuille de produits de Novartis après la scission de ses activités de génériques et de produits grand public, tout en faisant face à ce qu’il a qualifié de « chute vertigineuse des brevets » la plus importante que l’entreprise ait connue depuis des décennies.

Novartis a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il continuait de tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires à un taux annuel composé de 5 % à 6 % entre 2025 et 2030. Toutefois, selon les analystes, cet objectif sera désormais perçu comme irréalisable en raison de ces deux échecs consécutifs.

« Les inquiétudes concernant la croissance après 2030 risquent désormais de refaire surface », a écrit Michael Leuchten, analyste chez Jefferies, dans une note.

(1 dollar = 0,8107 franc suisse)