Les deux revers consécutifs de Novartis en matière de médicaments accentuent la pression sur son portefeuille de produits en développement et sur son directeur général

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* Les actions chutent de 9 %, en passe de connaître leur pire journée depuis 2020

* L'échec de l'essai clinique marque le deuxième revers consécutif pour le pipeline de Novartis

(Mise à jour sur les actions, avec des informations supplémentaires fournies par un investisseur)

par Bhanvi Satija, Dave Graham et Marleen Kaesebier

Novartis NOVN.S a annoncé mardi que son médicament expérimental destiné à traiter une maladie entraînant une atrophie musculaire avait échoué lors d’un essai clinique de phase avancée. Il s’agit du deuxième revers majeur en quelques jours pour le laboratoire pharmaceutique suisse, ce qui a entraîné une chute d’environ 9 % de son cours, l’une des pires journées boursières jamais enregistrées.

Cet échec du del-desiran, que Novartis a acquis dans le cadre de sa récente acquisition d'Avidity pour 12 milliards de dollars, accentue la pression sur le directeur général Vas Narasimhan et sa stratégie de fusions-acquisitions visant à renforcer le portefeuille de produits de l'entreprise.

Le médicament faisait l'objet d'essais cliniques dans le cadre du traitement de la dystrophie myotonique, une maladie entraînant une atrophie musculaire pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé.

Ce médicament « aurait dû être un pari incontournable pour l’entreprise », a déclaré James Eugene, analyste chez Verso Investment Management, actionnaire de Novartis, ajoutant que cet échec allait accentuer la pression sur les opérations de fusion-acquisition et sur les autres médicaments en cours de développement.

« Ce récent revers aurait ébranlé la confiance dans sa stratégie d’acquisition, compte tenu de l’ampleur de l’opération et des attentes relativement élevées quant au succès du del-desiran. »

L’échec de cet essai signifie que Novartis a désormais manqué deux de ses trois résultats clés attendus cette année concernant son portefeuille de produits en développement.

L'ÉCHEC DE L'ESSAI ÉBRANLE LA CONFIANCE DANS LE PORTEFEUILLE DE PRODUITS DE NOVARTIS

L'action Novartis, qui a chuté de plus de 10 % à un moment donné et s'apprêtait à enregistrer une baisse record, se négocie à nouveau à un niveau proche de celui observé en début d'année. Cette chute a fait perdre environ 24 milliards de francs suisses (29,6 milliards de dollars) à la capitalisation boursière de l'entreprise.

Les analystes de Barclays avaient estimé le chiffre d'affaires annuel maximal du del-desiran à 3,1 milliards de dollars et attribué à ce médicament une probabilité de succès de 60 % à la suite des résultats positifs de la phase II.

Ces résultats ont également pesé sur d’autres sociétés pharmaceutiques lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains. Les actions de Dyne Therapeutics DYN.O et de Sarepta Therapeutics SRPT.O , qui développent des traitements contre la dystrophie musculaire, ont chuté respectivement de 30 % et 15,5 %.

Les investisseurs comptaient sur le del-desiran, le pelacarsen (médicament cardiaque) et le remibrutinib (anti-inflammatoire) pour stimuler la croissance, alors que Novartis est confronté à une baisse des ventes de son ancien médicament Entresto et se prépare à l’expiration de brevets au début de la prochaine décennie.

« Beaucoup de choses dépendent du remibrutinib, et la pression pour qu’il donne des résultats est désormais plus forte », a déclaré Eugene.

Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, a indiqué qu’il ne modifiait pas ses évaluations concernant les deux autres traitements acquis par Novartis via Avidity, bien que ce dernier revers ait encore affaibli la confiance.

PRESSION SUR LE directeur général NARASIMHAN

Cette nouvelle accentue la pression sur Narasimhan, qui s’est attaché à reconstruire le portefeuille de produits de Novartis après avoir cédé ses activités de génériques et de produits de grand public, tout en faisant face à ce qu’il a qualifié de « chute vertigineuse des brevets » la plus importante que l’entreprise ait connue depuis des décennies.

Malgré ces revers, Novartis a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année et continue de tabler sur une croissance de son chiffre d’affaires à un taux annuel composé de 5 % à 6 % entre 2025 et 2030.

Shreeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis, a déclaré que le développement de traitements pour des maladies telles que la dystrophie myotonique de type 1 restait un défi et que les revers faisaient partie intégrante du progrès scientifique.

Novartis a indiqué que l’étude de phase III HARBOR sur le del-desiran n’avait pas démontré d’amélioration statistiquement significative par rapport au placebo sur le critère d’évaluation principal, à savoir le temps d’ouverture de la main filmé, une mesure de la myotonie de la main.

Cette annonce est intervenue au lendemain d’une chute de plus de 3 % du cours de l’action Novartis , suite à l’échec de son médicament contre le cholestérol dans une étude très attendue.

(1 dollar = 0,8107 franc suisse)