Les deux mois de confinement ont coûté 6% à l'économie française-Villeroy

PARIS, 12 mai (Reuters) - Les deux mois pendant lesquels la France a été confinée en raison de l'épidémie de coronavirus ont coûté 6% à l'économie française, a annoncé mardi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau. "Ces deux mois nous ont coûté sur la croissance annuelle près de 6% de perte", a-t-il déclaré sur France Inter. "Donc la perte sur l'ensemble de l'année sera plus élevée que cela puisque pendant le démarrage, l'activité reste partielle." "En un mois, de fin mars à fin avril nous avons regagné cinq points de taux d'activité, de -32 à -27%", a-t-il par ailleurs souligné, confirmant une atténuation du ralentissement de l'économie française le mois dernier. (Henri-Pierre André et Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

