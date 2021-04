Les dettes publiques ont augmenté de 9 300 milliards de dollars en 2020

Janus Henderson Investors souligne que cette dette se finance à bon marché : malgré un endettement 4 fois plus important, les coûts d'emprunt n'ont augmenté que d'un cinquième en 25 ans.

Le gestionnaire d'actifs prévient que l'année 2021 verra de nouveau une forte augmentation des emprunts publics, à hauteur de 4 000 milliards de dollars environ, soit 768 dollars par personne. " Ceci étant, grâce à la solide relance économique, le plus haut des taux d'endettement devrait être derrière nous " précise-t-il.

(AOF) - Les dettes publiques ont augmenté de plus d'un sixième (17,4 %) en 2020, une augmentation de 9 300 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 62 500 milliards de dollars, selon une étude réalisée par Janus Henderson Investors. Cette progression correspond à un septième (14,8 %) du PIB mondial. Ce montant représente l'équivalent de 13 050 dollars par personne.

