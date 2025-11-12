 Aller au contenu principal
Les députés RN voteront pour la suspension de la réforme des retraites, dit Marine Le Pen
information fournie par AFP 12/11/2025 à 10:47

La cheffe de file du RN, Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, le 8 novembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La cheffe de file du RN, Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, le 8 novembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Marine Le Pen a confirmé mercredi qu'elle voterait, avec les autres députés RN, pour la suspension de la réforme des retraites portant l'âge de départ à 64 ans qui doit être débattue à l'Assemblée, sans se prononcer sur la position de son groupe sur l'ensemble du projet de budget de la Sécurité sociale.

La cheffe de file du RN, interviewée sur RTL, a affirmé qu'elle voterait "bien sûr, de manière tout à fait cohérente", pour cette suspension.

"Tous les députés RN" feront de même, selon la leader d'extrême droite.

Mais cela ne veut pas dire que son groupe est prêt à voter l'ensemble du projet de budget de la Sécurité sociale, dont la suspension de la réforme des retraites n'est qu'un article.

Questionnée pour savoir si le RN y était prêt, Marine Le Pen a répondu: "on verra ce qu'il en ressortira définitivement".

Elle a affirmé qu'il y avait "un certain nombre de choses qui ont été votées, qui nous posent de gros problèmes" dans ce projet ainsi que dans celui du budget de l'Etat, autre grand sujet parlementaire de la fin d'année.

Elle a notamment cité la hausse de la CSG sur certains revenus d'épargne et de placement.

Vers 15H00, les députés commenceront à débattre en priorité de l'article du projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui suspend jusqu'à janvier 2028 la marche en avant vers les 64 ans, tout comme le relèvement du nombre de trimestres à cotiser.

La suspension devrait être approuvée en première lecture, même si les échanges s'annoncent houleux à gauche. Cette mesure avait été exigée par les socialistes pour ne pas censurer le gouvernement Lecornu.

Concrètement, la génération née en 1964 partirait à 62 ans et 9 mois (comme la précédente) au lieu des 63 ans prévus par la réforme. Ces assurés partiraient avec 170 trimestres cotisés au lieu de 171.

Si aucune autre réforme n'était votée après la présidentielle, l'application de la réforme Borne reprendrait ensuite, avec un trimestre de décalage.

Malgré ce vote positif attendu mercredi sur la suspension de la réforme Borne, Marine Le Pen continue d'appeler à une "censure du gouvernement" de Sébastien Lecornu dans l'espoir de provoquer d'élections législatives anticipées.

Mais elle a estimé que déposer une motion de censure du gouvernement dès maintenant relèverait de l'"effort inutile" car "elle n'a pas de chance en l'état d'être votée".

Elle a accusé le Parti socialiste, crucial pour le maintien en place de Sébastien Lecornu, de s'être "fait acheter par le gouvernement, pas cher d'ailleurs".

Budget France
Marine Le Pen
Réforme des retraites

Valeurs associées

RTL GROUP
33,850 EUR XETRA +1,50%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

