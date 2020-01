Les députés britanniques devraient approuver ce jeudi l'accord de Brexit

LONDRES, 9 janvier (Reuters) - Les députés britanniques devraient approuver ce jeudi la législation permettant à la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne avec un accord, après plus de trois ans et demi d'un feuilleton riche en querelles et en rebondissements sur les termes de ce divorce sans précédent. La Chambre des communes doit se prononcer aux alentours de 17h00 GMT (18h00 en France) sur le texte traduisant dans le droit britannique l'accord conclu à l'automne dernier par Boris Johnson avec les 27 autres pays de l'UE. "Garantir l'adoption de la législation aux Communes sera une étape positive importante", a dit un porte-parole du Premier ministre. Boris Johnson est quasiment certain de parvenir à ses fins après la large victoire de son Parti conservateur aux élections législatives anticipées qu'il a provoquées en décembre, sur la promesse de mettre en oeuvre le Brexit le 31 janvier. Après le vote aux Communes, le texte sera soumis à la Chambre des Lords et devrait prendre force de loi dans les semaines suivantes, avec un délai suffisant avant le 31 janvier pour permettre une sortie de l'UE sans perturbations économiques majeures. Le feuilleton du Brexit ne sera toutefois pas complètement terminé car la Grande-Bretagne et l'UE vont ensuite devoir négocier les termes de leur nouvelle relation. Boris Johnson veut conclure ces négociations d'ici la fin, le 31 décembre 2020, de la période de transition au cours de laquelle les règles de l'UE continueront de s'appliquer en Grande-Bretagne mais les dirigeants européens jugent ce délai impossible à tenir pour parvenir à un accord complet. (William James version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)