Les déplacements devront être soigneusement planifiés à Noël - ministre britannique

LONDRES, 24 novembre (Reuters) - Les Britanniques devront préparer soigneusement leurs déplacements à Noël si les mesures de restrictions sont temporairement assouplies pendant les fêtes de fin d'année, a annoncé mardi le ministre britannique des Transports. "Je veux être très franc. Nous allons devoir demander aux gens de préparer soigneusement leurs projets de déplacement et de réfléchir aux itinéraires qu'ils compte emprunter", a déclaré Grant Shapps, secrétaire d'État aux transports, à la BBC. Le gouvernement britannique a déclaré dimanche que les restrictions pourraient être assouplies dans le pays pendant les fêtes de Noël pour permettre aux familles de se réunir pendant une période de cinq jours maximum, ce qui risque toutefois de provoquer de vastes embouteillages. Les fêtes de Noël sont toujours une période de grande affluence, a ajouté Grant Shapps, mais la pandémie va accentuer les difficultés, en particulier sur les lignes de chemin de fer où les mesures de distanciation sociale sont toujours nécessaires. (Sarah Young; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

