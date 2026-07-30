Les dépenses somptuaires de Meta en matière d'IA mettent en évidence son dilemme en matière de puissance de calcul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La vente de services d'IA est plus rentable que celle de puissance de calcul: Zuckerberg

* Meta hésite entre vendre de la puissance de calcul à un prix élevé et développer ses capacités en IA

* Le directeur financier Li affirme que la capacité en IA est précieuse car le secteur n'a pas suffisamment investi dans ce domaine

* L'action Meta recule de 9 % en pré-ouverture

par Aditya Soni et Sayantani Ghosh

Meta META.O peut à la fois nourrir ses propres ambitions en matière d’IA et louer sa capacité de calcul limitée pour renforcer ses rendements, a indiqué mercredi le directeur général Mark Zuckerberg. Le problème, c’est que les investisseurs ne sont pas convaincus.

Le propriétaire d’Instagram dépense des milliards pour développer sa capacité de calcul – puces, serveurs, énergie et centres de données qui alimentent l’IA –, ce qui ne lui laisse qu’un flux de trésorerie disponible de 784 millions de dollars au deuxième trimestre pour faire fonctionner et développer son activité. Cette chute de 91 % par rapport à l’année dernière a entraîné une baisse de 9 % de son action en pré-ouverture jeudi.

Pressé par les analystes de donner des détails sur les projets de Meta, Mark Zuckerberg a présenté la puissance de calcul comme un actif stratégique rare que l’entreprise doit conserver et développer, plutôt que de se contenter de le vendre pour réaliser un profit à court terme.

Il a toutefois reconnu que l’entreprise avait reçu plusieurs offres concernant sa capacité de calcul de la part d’entreprises souhaitant déployer leurs propres projets d’IA, à un prix nettement supérieur à ce qu’elle avait investi pour développer cette capacité.

Cette tension est au cœur du défi auquel Meta est confrontée pour diversifier ses sources de revenus. La location de sa capacité de calcul pourrait soulager les contraintes de trésorerie de Meta, mais détournerait également des ressources limitées de ses propres efforts visant à développer des modèles et des services d’IA.

Après avoir bâti sa fortune en vendant des publicités sur Facebook et Instagram, l’entreprise tente désormais de rivaliser avec des concurrents de plus grande envergure, notamment Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , qui entretiennent des liens étroits avec les entreprises, un marché précoce et lucratif pour l’IA.

Mercredi, Microsoft a montré que ses paris sur l’IA portaient leurs fruits, alors même que son flux de trésorerie disponible reculait de 23 % . Le fabricant de Windows a largement dépassé les attentes en matière de croissance pour sa division cloud Azure et son assistant Copilot, grâce à une vaste base de clients professionnels et à son développement précoce dans le domaine de l’IA, ce qui a fait grimper son action de 8 %.

DES DÉPENSES À LA HAUTEUR D’UN GÉANT DU CLOUD

« Nous pensons que la marge restera nettement plus élevée sur la vente de solutions intelligentes que sur la vente directe de puissance de calcul, mais nous estimons qu’il existe évidemment une opportunité majeure de vendre également de la puissance de calcul », a-t-il déclaré, en décrivant ce que Meta espère construire grâce à ses dépenses massives en IA.

Mark Zuckerberg a fait valoir que les assistants personnels alimentés par l’IA pourraient devenir un produit grand public utilisé par des milliards de consommateurs, tandis que les agents d’entreprise pourraient à terme aider les sociétés à gérer le service client, les ventes et le marketing.

Mais au-delà de vagues références aux abonnements et aux services aux entreprises, il n’a donné que peu de détails sur la manière dont ces activités justifieraient les dépenses massives de Meta en matière d’IA.

Répondant à une question de Doug Anmuth, analyste chez J.P. Morgan, qui a fait remarquer que Meta achetait également de la capacité à des tiers tout en vendant de la puissance de calcul, Mark Zuckerberg a expliqué que Meta investissait délibérément en anticipant la demande.

« Il y a un délai: nous investissons aujourd’hui dans la construction de ces centres de données. Ils seront mis en service à un moment donné dans le futur. Évidemment, on ne tire aucune valeur de ces installations tant qu’elles ne sont pas opérationnelles », a-t-il déclaré.

« Meta dépense comme un hyperscaler sans avoir le modèle économique d’un hyperscaler », a déclaré Josh Gilbert, analyste en chef pour la région APAC de la plateforme d’investissement en ligne eToro, en référence aux grandes entreprises du cloud.

« Microsoft, Alphabet et Amazon peuvent consacrer les investissements destinés à leurs centres de données à des activités cloud qui revendent immédiatement la puissance de calcul, mais Meta ne dispose pas du même débouché; chaque dollar investi dans le développement repose donc sur l’activité publicitaire. »

LA CRISE DU MÉTAVERSE

L’énorme poussée de dépenses de Meta dans l’IA a déstabilisé certains investisseurs, qui établissent des parallèles avec la coûteuse réorientation de l’entreprise vers le métaverse — un pari qui a entraîné des dizaines de milliards de dollars de pertes sans pour autant devenir une source importante de revenus.

La chute de son flux de trésorerie disponible au cours du trimestre d’avril à juin a été la plus forte depuis fin 2022, lorsque ce pari sur le métaverse avait déjà suscité une attention similaire de la part des investisseurs.

Meta a néanmoins relevé de 5 milliards de dollars la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d’investissement, portant celle-ci à un intervalle compris entre 130 et 145 milliards de dollars.

Cette décision fait écho à celle d’Alphabet, qui a relevé ses propres prévisions de 15 milliards de dollars la semaine dernière, a annoncé sa première consommation de trésorerie jamais enregistrée et a été sanctionnée par une chute de 7 % du cours de son action.

Susan Li, directrice financière de Meta, a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que ces dépenses étaient justifiées car le secteur avait « historiquement sous-investi » pour répondre à la demande en IA, rendant ainsi les capacités existantes « extrêmement précieuses ».

Elle a ajouté que les capacités resteraient limitées « dans un avenir prévisible », ce qui offrirait à Meta des opportunités de générer des rendements grâce à ses produits, ses services aux entreprises et la vente de ressources de calcul.

Mais en réponse à une question de l’analyste de Wells Fargo, Ken Gawrelski, qui demandait si Meta prévoyait d’utiliser en interne l’intégralité de sa capacité de calcul jusqu’en 2027, Mme Li a conclu la conférence téléphonique de la même manière que M. Zuckerberg l’avait commencée: en affirmant que Meta pourrait trouver des utilisations rentables pour cette capacité de calcul supplémentaire, tant au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur, sans préciser où ces rendements seraient finalement les plus importants.

« La conférence sur les résultats ressemblait beaucoup à une bonne vieille séance de brainstorming », a déclaré Mark Shmulik, analyste chez Bernstein.