Les dépenses militaires mondiales atteignent un niveau record

(AOF) - Le total des dépenses militaires mondiales a augmenté de 3,7 % en termes réels en 2022, pour atteindre un niveau record de 2 240 milliards de dollars. Les dépenses militaires en Europe ont connu leur plus forte augmentation annuelle depuis au moins 30 ans, selon les nouvelles données sur les dépenses militaires mondiales publiées par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Les trois pays qui ont dépensé le plus en 2022 (les Etats-Unis, la Chine et la Russie) représentaient 56 % du total mondial.

En 2022, les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour la huitième année consécutive atteignant un niveau record de 2 240 milliards de dollars. La hausse, de loin la plus forte, des dépenses (+13 %) a été observée en Europe et est largement imputable aux dépenses russes et ukrainiennes.

Cependant, l'aide militaire à l'Ukraine et les craintes d'une menace grandissante de la part de la Russie ont fortement influencé la décision d'augmenter les dépenses de nombreux autres États, tout comme les tensions en Asie de l'Est.

Les dépenses militaires des États d'Europe centrale et occidentale s'élèvent à 345 milliards de dollars en 2022. En termes réels, les dépenses de ces États ont pour la première fois dépassé celles de 1989, à la fin de la guerre froide, et sont supérieures de 30 % à celles de 2013.

Plusieurs États ont considérablement augmenté leurs dépenses militaires à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, tandis que d'autres ont annoncé des plans pour augmenter leurs dépenses sur des périodes pouvant aller jusqu'à dix ans