Les démocrates ouvrent une enquête sur l'influence de Nvidia dans le cadre de l'enquête américaine sur Megaspeed

Les députés démocrates ont ouvert une enquête pour déterminer quelle influence Nvidia a pu exercer sur une enquête menée par le ministère américain du Commerce concernant la société de cloud computing Megaspeed, soupçonnée d’avoir illégalement détourné des puces vers la Chine, selon une lettre consultée par Reuters.

Dans cette lettre datée du 19 novembre et adressée au secrétaire au Commerce Howard Lutnick, les démocrates de la Chambre des représentants ont déclaré vouloir savoir "si le ministère avait permis à une grande entreprise américaine, ayant des liens financiers et personnels avec l’administration Trump, d’interférer dans les mesures d’application de la loi".

La société Megaspeed, basée à Singapour, a attiré l’attention du public depuis que la nouvelle a éclaté selon laquelle l' ancien directeur général de Nvidia , Jensen Huang, avait eu une liaison avec l’ancienne dirigeante de Megaspeed, Alice Huang , que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise. Jensen Huang a démissionné jeudi. La Chine a nié qu’Alice Huang soit une espionne.

Megaspeed, un partenaire de Nvidia qui exploite des centres de données, fait l’objet d’une enquête américaine depuis deux ans, ont déclaré cette semaine les ministères du Commerce et de la Justice. Ils ont indiqué que les enquêteurs du ministère du Commerce avaient demandé à Nvidia, en mai 2025, des documents relatifs aux ventes réalisées à cette société et qu’ils avaient, en collaboration avec les autorités singapouriennes, procédé à une inspection sur place en juin 2025 chez Megaspeed et interrogé Alice Huang .

En août 2025, Nvidia a contacté directement des agents du ministère du Commerce et a demandé à rencontrer l’un d’entre eux, a déclaré à Reuters un responsable du ministère du Commerce, faisant référence aux enquêteurs. Nvidia leur a indiqué que le sous-secrétaire au Commerce, Jeffrey Kessler, avait déclaré que l’entreprise pouvait communiquer avec ces agents.

"Le public américain et le Congrès méritent un compte rendu complet de ce qui s’est passé", ont écrit les représentants américains Gregory Meeks, membre de haut rang de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, et Sydney Kamlager-Dove, de Californie, dans une lettre demandant des réponses et les documents pertinents avant le 1er décembre .

"Le BIS mène toutes ses actions de contrôle en respectant strictement les règles", a déclaré dans un communiqué un porte-parole du Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du département. "Le BIS applique la loi de manière rigoureuse dans tous les domaines, y compris en matière de contrebande de puces électroniques."

Megaspeed a déclaré se conformer à toutes les lois applicables, y compris les exigences américaines en matière de contrôle des exportations.

Un porte-parole de Nvidia a indiqué qu’en tant qu’entreprise américaine, celle-ci consultait les responsables du département pour répondre aux questions, fournir des informations et solliciter leurs conseils et instructions.

"Nous sommes impatients de collaborer avec le Congrès sur cette question", indique le communiqué.