Des législateurs démocrates ont ouvert une enquête visant à déterminer si le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a utilisé ses fonctions pour aider la société d’investissement Cantor Fitzgerald , contrôlée par ses fils, à éviter des pertes liées à l’examen minutieux des liens de NVDA.O entre le fabricant de puces d’IA Nvidia et une entreprise chinoise, selon une lettre consultée par Reuters.

Dans cette lettre datée du 17 novembre, les démocrates de la Chambre des représentants ont informé Brandon Lutnick, président de Cantor Fitzgerald et fils de Howard Lutnick, qu’ils sollicitaient des informations afin de déterminer si les mesures prises par le secrétaire au Commerce avaient été « indûment influencées par les participations ou les intérêts commerciaux de Cantor Fitzgerald ».

Les législateurs — les députés américains Jamie Raskin (Maryland), Gregory Meeks (New York) et Sydney Kamlager-Dove (Californie ) — ont demandé si des préoccupations concernant « l’exposition financière, les relations commerciales ou les contrats et engagements de Cantor Fitzgerald vis-à-vis de gouvernements étrangers » avaient influencé la décision du secrétaire Lutnick de refuser d’ajouter la société chinoise Megaspeed à la liste noire commerciale du ministère du Commerce pour certaines technologies, ou d’exiger une licence pour l’exportation de puces d’IA de pointe vers cette entreprise.

Les États-Unis inscrivent sur leur liste noire des entreprises qu’ils jugent présenter un risque pour la sécurité nationale ou la politique étrangère américaine.

« Le secrétaire s’est pleinement conformé aux termes de son accord éthique, y compris à toutes les exigences en matière de cession d’actifs et de récusation, et continuera à le faire. Il s’est déchargé de tous ses intérêts financiers dans Cantor Fitzgerald, Newmark et BGC », a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce dans un communiqué en réponse à la lettre, dont le Financial Times a été le premier à faire état.

Megaspeed a été sous les feux de l’actualité après des informations selon lesquelles l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang , aurait eu une liaison avec Alice Huang, ancienne cadre de Megaspeed, que les autorités américaines soupçonnent d’être une espionne chinoise.

Cantor Fitzgerald a réfuté les allégations des législateurs , affirmant dans un communiqué envoyé par e-mail qu’elle ne détenait aucune participation significative dans Nvidia et que ses participations dans cette société provenaient principalement de swaps sur actions réalisés pour le compte de clients. La société a également déclaré ne jouer aucun rôle dans les décisions américaines en matière de contrôle des exportations ou de listes noires .

Au début du mois, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré que quatre agences gouvernementales s’étaient prononcées en faveur de l’inscription de Megaspeed sur une liste noire commerciale connue sous le nom d’« Entity List », mais que le ministère du Commerce , qui était en charge de cette question, ne l’avait pas fait.

« Si le secrétaire Bessent rédige désormais les règles de contrôle des exportations et que la ministre de la Justice Blanche enquête sur les contrevenants, pourquoi le secrétaire Lutnick n’a-t-il pas mis en œuvre ces contrôles à l’exportation? », a déclaré mercredi la sénatrice démocrate Maria Cantwell. « Qui est responsable de l’inscription de Megaspeed sur l’Entity List? »

Le président de la commission de l’Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants, le député américain Brett Guthrie, un républicain du Kentucky, a quant à lui demandé séparément à la directrice générale par intérim de Nvidia, Colette Kress, à M. Lutnick et au responsable du ministère du Commerce Jeff Kessler de tenir des réunions d’information à l’intention des législateurs au sujet des informations faisant état de la relation entre Jensen Huang et Alice Huang.

Le sénateur américain Tim Scott, républicain de Caroline du Sud et président de la commission bancaire du Sénat, a déclaré qu’il souhaitait que M. Lutnick et Jensen Huang témoignent publiquement. « Nous disposons du pouvoir de les assigner à comparaître s’ils ne se présentent pas de leur plein gré », a déclaré M. Scott sur CNBC.